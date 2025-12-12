快訊

母子同貴！華新集團氣勢齊揚 華邦電、華東量價封王、華新漲逾5%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
華新能源董事長焦佑倫。記者郭韋綺攝影／聯合報系資料照
華新能源董事長焦佑倫。記者郭韋綺攝影／聯合報系資料照

記憶體、線纜事業均旺，華新麗華集團股在12日成為盤面焦點。旗下華邦電（2344）、華東（8110）成12日台股量、價雙冠王；華新（1605）、精金（3049）等數檔集團股也大漲。

華邦電（2344）盤中亮燈，成交量破39萬張，飆至75.2元新天價，成交量39萬張；華邦電子公司華東也一度大漲7%，價格一度站上59.5元，朝六字頭邁進，成交量更破26萬張。華新漲逾半根，量逾7萬張。精金也漲3%左右。線纜族群也同慶，相關類股漲幅破3％，居台股之冠。

記憶體價格飆漲，帶動華邦電營收大進補；該公司指出，DRAM供需出現結構性改變，DDR4大缺貨，致國際大單紛紛湧入。法人亦看好旗下SLC NAND與NOR Flash需求同步走升。華邦電11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，寫41個月新高。

市場也預期，華邦電子公司、記憶體封測廠華東，隨母公司華邦電產能增加並宣布擴產計畫，有望承接更多封測訂單。華東今年前三季在業外加持下轉虧為盈，每股純益1.29元，法人預估第4季本業可望改善。

線纜廠華新今年本業、業外表現均亮眼。公司日前表示，受惠台電強韌電網計畫，第3季線纜業務表現穩定。此外，海纜成熱門話題，華新與丹麥NKT集團在高雄港打造全台首座海底電纜廠，近日正式開幕，華新表示，預計於2026年取得認證，2027年底開始量產，最快預計2028年可看到營收貢獻。

業外部分，華新持有華邦電22%股份、99.5萬張股票，第3季認列未實現金融評價利益近12億元。華新第3季稅後純益9.98億元，年增180.36％，每股純益（EPS）0.23元。

華邦電

