快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

年終行情換主戲！13金控全面走強躍上舞台 中信金創波段高最搶鏡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股12日早盤強勢反攻，一度大漲近250點、觸及5日線。除了台積電（2330）、華邦電（2344）等權值電子持續拉升，多頭另一大功臣正是金融族群。

其中，中信金（2891）在外資連三日積極加碼下，12日盤中強漲逾3%、觸及46.5元，改寫超過25年長波段新高。富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）、三商壽（2867）、第一金（2892）、台新新光金等同步走強，金融類指盤中一度大漲1.3%，成為推升大盤氣勢的重要支柱。

觀察基本面表現，13家金控11月獲利中，國泰金奪單月獲利王、富邦金稱霸累計EPS。13金控11月單月獲利由國泰金奪冠、第一金躍居月成長王；富邦金包辦累計獲利及EPS雙料冠軍。

11月13家金控稅後盈餘合計590.87億元，雖月減17.92%，但仍年增68%，其中國泰金、富邦金單月獲利皆突破百億元。前11個月累計賺進5605.01億元、年增1.54%，共有中信金、台新新光金、玉山金、第一金、永豐金（2890）、華南金（2880）、合庫金（5880）等7家金控賺贏去年全年。

累計EPS部分，富邦金8.35元與國泰金7.15元領先全體；中信金、元大金、兆豐金（2886）、玉山金、永豐金等多家金控也展現穩健獲利。值得留意的是台新新光金，累計獲利年增高達75.79%，是本次年增表現最大亮點。

法人指出，聯準會今年已降息3碼，市場預期2026年仍將維持緩步降息格局，推升全球債券價格。對持有大量債券部位的壽險型金控而言，評價面改善空間明確，有望成為明年金控獲利與企業配息的重要推力來源。

今年以來金控累計獲利強勁，前11月合計稅後盈餘達5,309億元，在投資獲利與利差穩定下，市場預期2025年金控股息題材將更具可看性。

隨著外資年底假期展開，亞系外資與內資將主導盤勢調性，而財報亮眼、評價回升、殖利率具優勢的金融類股，被視為年底到明年初的主流作帳題材之一。中信金率先突破長波段新高，也為整體金融族群帶來明顯示範效果。

國泰金 富邦金 金控股 中信金

延伸閱讀

Fed如市場預期降息1碼 鮑爾暗示降息告一段落

國泰投資沃旭大彰化西南風場 上限不超過339.99億

13家金控11月獲利590億元 年增逾7成

玉山金（2884）加入0056後狂漲！達人：投入老大哥懷抱…熱度就是不一樣

相關新聞

年終行情換主戲！13金控全面走強躍上舞台 中信金創波段高最搶鏡

台股12日早盤強勢反攻，一度大漲近250點、觸及5日線。除了台積電（2330）、華邦電（2344）等權值電子持續拉升，多...

記憶體價飆！華邦電衝波段高登量價雙冠王 法人點名兩檔有作帳行情

「內存荒」來勢洶洶，記憶體多頭氣勢再度點火。華邦電（2344）12日以量價雙冠王姿態強勢登場，盤中放量改寫長波段高點75...

凱基金大反攻站上關鍵位！專家指「明年最大轉折」：谷底回升將迎大行情

＊原文時間12月2日。 【文．玩股講客人】 凱基金在 2022 年股債雙殺重傷、2023 年被迫停配息，但體質並沒有走下坡，反而在壽險保費成長、證券市占攀升、ETF AUM 爆量的帶動下全面回

美系大行調升目標 穩懋、宏捷科、聯電入列

美系大行調升自主開發射頻（RF）semi：的穩懋（3105）、宏捷科（8086）及聯電（2303）三檔目標。

DDR4補漲點火 華邦電早盤攻上漲停

記憶體廠華邦電（2344）12日在記憶體題材發酵下強攻漲停，股價鎖在75.2元、上漲6.8元、漲幅9.94%，成交量逾4...

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

全球AI晶片戰局再度迎來戲劇性轉折，美國批准輝達向中國大陸出口H200晶片後，摩根士丹利（大摩）證券最新觀察，目前正等待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。