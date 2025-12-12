年終行情換主戲！13金控全面走強躍上舞台 中信金創波段高最搶鏡

台股12日早盤強勢反攻，一度大漲近250點、觸及5日線。除了台積電（2330）、華邦電（2344）等權值電子持續拉升，多頭另一大功臣正是金融族群。

其中，中信金（2891）在外資連三日積極加碼下，12日盤中強漲逾3%、觸及46.5元，改寫超過25年長波段新高。富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）、三商壽（2867）、第一金（2892）、台新新光金等同步走強，金融類指盤中一度大漲1.3%，成為推升大盤氣勢的重要支柱。

觀察基本面表現，13家金控11月獲利中，國泰金奪單月獲利王、富邦金稱霸累計EPS。13金控11月單月獲利由國泰金奪冠、第一金躍居月成長王；富邦金包辦累計獲利及EPS雙料冠軍。

11月13家金控稅後盈餘合計590.87億元，雖月減17.92%，但仍年增68%，其中國泰金、富邦金單月獲利皆突破百億元。前11個月累計賺進5605.01億元、年增1.54%，共有中信金、台新新光金、玉山金、第一金、永豐金（2890）、華南金（2880）、合庫金（5880）等7家金控賺贏去年全年。

累計EPS部分，富邦金8.35元與國泰金7.15元領先全體；中信金、元大金、兆豐金（2886）、玉山金、永豐金等多家金控也展現穩健獲利。值得留意的是台新新光金，累計獲利年增高達75.79%，是本次年增表現最大亮點。

法人指出，聯準會今年已降息3碼，市場預期2026年仍將維持緩步降息格局，推升全球債券價格。對持有大量債券部位的壽險型金控而言，評價面改善空間明確，有望成為明年金控獲利與企業配息的重要推力來源。

今年以來金控累計獲利強勁，前11月合計稅後盈餘達5,309億元，在投資獲利與利差穩定下，市場預期2025年金控股息題材將更具可看性。

隨著外資年底假期展開，亞系外資與內資將主導盤勢調性，而財報亮眼、評價回升、殖利率具優勢的金融類股，被視為年底到明年初的主流作帳題材之一。中信金率先突破長波段新高，也為整體金融族群帶來明顯示範效果。