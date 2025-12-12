快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
全球AI晶片戰局再度迎來戲劇性轉折，美國批准輝達向中國大陸出口H200晶片後，摩根士丹利（大摩）證券最新觀察，目前正等待中國大陸政府與當地雲端服務供應商（CSP）對H200採購意願的回應，若台積電（2330）進一步承接對岸AI半導體需求，股價仍有上行潛力，相關營收成長可期，後市具新的想像空間。

美國總統川普日前宣布，「在符合美國國家安全條件下」允許輝達（NVIDIA）將H200晶片出口給中國大陸，但美國政府會對每顆晶片抽成25%，後續將透過關稅形式徵收。

根據大摩調查指出，中國高效能運算（HPC）客戶多已採取因應策略，透過降低晶片運算能力，以符合美國規範可以遵守美國規定，僅有少數設計因性能超過門檻而受到限制，中國客戶需要依據ECCN 3A090代碼申請許可證。

事實上，美國25%稅費看似是貿易壁壘，實則是對中國AI發展成本的施壓。不過，對台積電投資人而言，關鍵不在於中國大陸買不買H200，而在於台積電無論在「先進製程霸主」還是「合規代工夥伴」的角色上，仍立於不敗之地。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻強調，目前正等待中國政府及當地雲端服務供應商（CSP）對H200採購意願的進一步回應，再視情況調整中國市場對AI GPU收入的貢獻預估。

回顧台積電2025年第3季法說會，詹家鴻表示，當時管理層指出，外國AI GPU在服務中國市場上或將面臨一定限制，但台積電仍有信心，即便中國相關貢獻受限，未來五年的營收年均複合成長率（CAGR）皆可維持在中40%水準或更高。

也因此，詹家鴻持續看好，若台積電能滿足更多中國大陸AI半導體需求，預期台積電後市可能還有額外上行空間。而每100萬顆H200晶片可為台積電貢獻約13億美元的代工收入（每顆晶片不含HBM成本約1,300美元）。大摩維持台積電目標價1,688元，以及「首選」、「優於大盤」評級。

台積電 美國

