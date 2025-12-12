記憶體價飆！華邦電衝波段高登量價雙冠王 法人點名兩檔有作帳行情

「內存荒」來勢洶洶，記憶體多頭氣勢再度點火。華邦電（2344）12日以量價雙冠王姿態強勢登場，盤中放量改寫長波段高點75元，不僅大振族群士氣，也帶動力積電（6770）、旺宏（2337）、創見（2451）、群聯（8299）、鈺創（5351）等同步勁揚逾3%，南亞科（2408）也力圖重返160元上方。

研調與外資報告一致看旺。集邦科技預期，2026年首季記憶體報價仍將顯著上漲。瑞銀最新分析更直接上修DDR與NAND報價預測，指出今年第4季DDR合約價季增35%、NAND上漲20%，漲幅均高於前期估算。瑞銀並估2026年首季DDR將再漲30%、NAND再漲20%，且DRAM供應短缺恐一路延續至2027年第1季，NAND則至少缺到2026年第3季。

從結構面觀察，「漲勢並非曇花一現」。AI伺服器需求爆量、CSP雲端訂單強於預期、HBM長期供不應求，加上原廠偏向製程升級、未大幅擴產，使記憶體邁入典型的「供給彈性極低」階段。業界統計也說明這波漲幅的猛烈程度：過去一年DRAM單價大漲3.19倍、NAND漲1.93倍；若僅看近半年，DRAM報價衝上2.8倍、NAND同步拉升1.64倍、相當於以往一整個景氣循環的高度。

價格飆升已開始外溢至終端製造。筆電、智慧手機、網通設備等品牌成本全面墊高，市場預期將推升科技產品新一波「通膨」，壓縮手機、筆電與遊戲主機的銷量表現。

操作面上，時序進入法人與集團年終作帳重點期，在歐美外資陸續放假之際，亞系外資與內資動向成為盤面目光焦點。法人圈普遍押注基本面明確轉強的標的，其中記憶體族群如華邦電、南亞科等更是加碼主力，主要受惠自9月以來DDR5 16Gb現貨價已飆升逾三倍，A與通用型伺服器雙動能齊發，加速價格推升並強化缺貨預期。

記憶體景氣循環如今不只是回升，而是轉入「供不應求＋高價格局」的新階段，族群後勢仍將是年底盤面最受矚目的焦點之一。