凱基金大反攻站上關鍵位！專家指「明年最大轉折」：谷底回升將迎大行情

凱基金在 2022 年股債雙殺重傷、2023 年被迫停配息，但體質並沒有走下坡，反而在壽險保費成長、證券市占攀升、ETF AUM 爆量的帶動下全面回神。隨著 2026 年迎來美國降息循環，凱基反而站在金融股最有機會「大翻身」的位置...

凱基金這兩年的故事，可以說是「穿越景氣循環的縮影」，2022年全球市場遭遇少見的股債雙殺，公債殖利率暴衝、股市大幅修正，壽險與投信的投資部位全面承壓，凱基金控自然首當其衝。

2023年，為了穩住體質與資本水位，公司選擇停止配息，這動作當時讓不少投資人心頭一緊，甚至一度以為凱基可能要走向長期收縮。

不過最關鍵的是，凱基體質並沒有因此變差，反而因為不追逐高風險投資，讓它在升息環境中默默累積利差優勢。到了2024、2025年，凱基人壽的保費快速回溫，證券業務的承銷與線上交易市占攀升，高股息ETF規模開始創歷史新高，金控獲利開始走出低谷陰霾。

如今2025年EPS又慢慢回到成長軌道，對照過去暫停配息時的悲觀情緒完全不同，更重要的是，2025年第四季美國降息循環全面啟動，而凱基的投資部位高度配置債券與 ETF，正好站在2026年最受惠的位置。從谷底到回升、再到即將迎來大行情，凱基金控的拐點其實已經悄悄形成。

從最新累計到十月的獲利數字來看，凱基金控今年整體表現明顯優於去年。

金控稅後盈餘來到238億元，EPS繳出1.37元，雖然去年同期1.81元出現明顯衰退，但這主要是上半年壽險衰退太多導致，這幾個月其實已經回血了。

凱基人壽今年表現可以說是全面回神，今年前三季保費從2024年同期的431億跳到527億元，年成長22%，特別要提的是，凱基人壽成功抓住利變年金，另外投資型保單也有回溫趨勢，因此可供操盤的資金水位可說是源源不斷。

再來看看壽險投資，國外債券部位跟去年差不多，最新結算是67.2%，而且出現3.92%的報酬率，國內債券部位11.1%也有3.26%的績效，但這邊先說，美債報酬率漂亮，並這不是因為操盤績效好，而是美債終於開始漲了。

另外海內外的股票部位不超過兩成，這就跟以前完全一樣不變，就是滿手債券，所以美國FED決定操盤績效，持續降息，這並不難猜測，績效就出來了。

展望2026年，重頭戲只有一個：美國降息循環全面展開。

大家期待FED從2025年第四季一路降息到2026上半年，有機會進入連續降息的循環，這對凱基金的重要性更大，畢竟凱基金旗下雖然是三大事業（壽險、證券、銀行），不過債券部位最高，也決定整體的操盤績效，所以降息才是重點。

至於股市就不必看了，反正公司股票也不會買太多，漲了就賣掉，就跟散戶不良習性一樣，上漲好像要他的命一樣，既然投資部位小，那麼也就不必關心。

再來是投信子公司，降息後最大贏家就是債券ETF，正好凱基投信的債券ETF佔整體發行規模86.7%，所以債券上漲，不只是壽險賺錢，ETF規模也會因此變大，管理費就可以賺到爽。

至於台股11.39%也沒這麼重要，因為大家都知道這是靠00915在撐場面而已，現在大家都知道大盤型的ETF才是王道，加上高股息績效不振，00915規模很有可能被公司旗下的債券ETF超車，如果再不上漲，就會被壓縮到10%以下。

最後從凱基金日線來看，今年股價經歷一段「先殺後穩再築底」的典型金融股走勢。

年初利率高檔、債券評價還沒完全回溫的時候，凱基金受到壽險部位的壓力，股價一路從17元附近往下修正，最低跌到15附近，也出現量縮情況，這段時間市場情緒就是冷、觀望、完全沒成交量，因為都在AI股，不意外。

但第三季開始，美國開始釋放降息訊號，凱基金的股價又慢慢從底部往上爬。

更關鍵的是16元整數關卡，這裡不只是壓力，也是今年的重要反轉點，因為過去半年每次凱基金接近16元都會有人獲利了結，也可能是套牢韭菜烙跑造成短壓，畢竟前面我說過，韭菜套牢很願意抱著股票過年，但只要股皮上漲就好像火在燒，情緒也會極度不穩定。

總之，能否站上16元，除了看FED的降息，也要能消化掉這個前高的壓力，但只要FED再來降一次息即可，時間就在12月10日，這天也是今年凱基金能否重返16元的關鍵，以目前數據以及債市風向來看，如果順順走，美國經濟繼續爛下去，凱基金就很有機會在年底前達標。

