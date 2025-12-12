金融股指數創新高！台股盤中漲逾百點區間震盪

快訊

中央社／ 台北12日電
金融指數大漲。圖／聯合報系資料照片
台股今天盤中走勢區間震盪，最高28272.06點，上漲247.31點，金融股指數觸2338.51點創歷史新高，電器電纜、重電機電等傳產類股勁揚，中小型股揚升，台股力拚站穩5日線約28220點。

到10時06分，加權指數28198.10點，上漲173.35點，漲幅0.62%，成交值約新台幣2105.81億元，其中電子股漲0.46%，金融揚升1.35%，電子成交比重約77.5%。

代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.84%。股價超過千元的高價股漲跌互見，高價股維持「26千金」。

主要電子權值股台積電、鴻海上漲，聯發科、日月光投控、台達電翻黑，南亞科漲逾3%，人工智慧（AI）概念股廣達、緯創持穩。

台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥指出，AI運算需求強勁，提供台股下檔有力支撐，此外，美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，是今年以來連續第3次降息，挹注資金活水。

魏永祥表示，貨幣政策與資金環境同步寬鬆下，有利風險性資產評價重估，台股有機會持續上攻。

台股 降息

