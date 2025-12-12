台股早盤開高走高漲逾200點站上五日線 台積電開盤上漲5元

台股12日開盤指數上漲72.79點，開盤指數為28,097.54點，多頭再度使力拉高指數站上五日均線，上漲逾200點。台積電（2330）開盤價1,475元，上漲5元。

群益投顧表示，聖誕假期將至，外資法人開始準備放假，內資將逐漸主導台股盤勢。台股上市櫃營收創歷史最強11月，凸顯在AI如火如荼發展帶動下，台灣科技產業持續看旺。台股指數再創新高後，漲多拉回修正實屬健康休憩，毋須過度擔憂，建議擇優靈活操作。

操作題材可留意：

1.矽光子供應鏈─2025年AI伺服器光通訊升級需求大幅攀升，預期最快2026年光通訊規格將全面升級至800G/1.6T，為強化伺服器機櫃內的垂直擴展（Scale up）內部通訊需求，輝達Rubin架構已將CPO規格納入參考設計供應鏈，帶動矽光子連續波雷射及二極體需求維持強勁。

2.AI眼鏡概念股─Google於12月9日宣布正開發兩種風格AI眼鏡:第一款為語音助理型，採免看螢幕設計，內建揚聲器、麥克風與鏡頭，可自然與Gemini對話、拍照並獲取協助，適合隨身語音互動與拍照查詢等情境，第二款為顯示型，鏡片內建顯示功能於需要時在視野中「隱秘」呈現資訊，例如，步驟式導航提示、即時翻譯字幕等，強調在不打擾環境的前提下，提供關鍵視覺資訊，預計於2026年推出。

周四（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,704.01點，上漲646.26點、漲幅1.34%；S&P500指數上漲0.21%；那斯達克指數下跌0.25%；費半指數下跌0.75%。台積電ADR跌1.45%，收在304.85美元，較台北交易溢價29.32%。費城半導體指數同日下跌0.75%。

甲骨文股價單日重挫10.8%，創今年1月下旬以來最大跌幅，成為標普500指數中跌幅最深的成分股。該公司不僅財測遜於分析師預期，更示警年度支出將較原本計劃的增加150億美元，加劇市場對其全力投入AI領域的擔憂。隨著投資人擔憂該公司高度依賴債務融資的模式，可能成為類似2000年代初網路泡沫的AI泡沫徵兆，甲骨文債務違約保險成本急遽攀升。

美國最新初領失業金人數回升至23.6萬人，較前一周大幅增加；受惠於出口增速提升，美國9月貿易赤字降至528億美元，超乎市場預期，並創2020年6月以來新低。

三大法人周四集中市場合計賣超192.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超189.7億元，投信買超22.4億元，自營商（自行買賣）賣超4.6億元，自營商（避險）賣超20.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,261口至6,111口，其中，外資淨空單增加2,379口至31,008口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,512口至10,102口。

選擇權未平倉量部分，12月F2大量區買權OI落在28,400點，賣權最大OI落在28,000點 ; 月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.43下降至1.06。VIX指數上升0.66至20.81。外資台指期買權淨金額1.56億元 ; 賣權淨金額-0.16億元。整體選擇權籌碼面偏空。