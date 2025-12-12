台股雙賣壓 巨震583點

聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，加上台積電（2330）秒填息，激勵台股昨（11）日早盤衝高至28,568點，創盤中新高點位，不過，甲骨文財報會議為AI族群後市蒙塵，引動市場賣壓大舉出籠，衝擊指數下殺翻黑，終場大跌375點、收28,024點，成交量增至5,371億元。

聯準會降息，台股呈現利多實現態勢，後續又有甲骨文財報陰霾，市場「前高套牢、獲利了結」雙重賣壓大舉出籠，加上新台幣對美元匯率由升轉貶，外資轉賣，衝擊台股開高走低，上下震盪達583點，跌破5日均線，KD指標也在高檔形成向下的死亡交叉。

昨天盤面個股跌多漲少，電子股成為殺盤元兇，類股指數大跌1.7%，其他包括面板、被動元件、軟板等，也都是賣壓聚焦的重心。

26檔千金股同樣跌多漲少，以川湖大漲5.8%最強勢，聯發科下跌4.4%最疲軟。權值族群明顯呈現「電弱金強」，其中台積電下跌30元、收1,470元，挑戰新高功敗垂成，鴻海、台達電、廣達等也都收黑。

三大法人共計賣超台股193.6億元，其中外資賣超189.7億元，轉買為賣；投信買超21億元，連二買、累計買超40.8億元；自營商賣超24.8億元，轉買為賣。八大公股行庫則逢低護持，買超58.4億元。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等看法，昨日大盤開高走低收長黑，技術面不僅跌破5日均線，KD指標也轉為交叉向下，短線創高走勢恐將暫告一段落。

接下來，下檔須關注10日均線是否有守，守住後才有機會醞釀反彈收復5日均線，否則大盤將進一步轉弱回測月線支撐。由於大盤創新高後，獲利回吐賣壓加重，因此短線操作不宜過度追價。

【記者魏興中／台北報導】時序將邁入12月中旬起的外資年底「長假模式」，雖然預期市場成交動能將轉趨降溫，不過，法人預期，少了外資進出干擾，本土資金多頭將有更好的發揮空間，特別是以內資為主導的中小型績優與題材股，將成為市場交投主旋律。