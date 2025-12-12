快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）季配息5元昨（11）日除息交易，除息參考價1,500元，第一盤即以1,510元、上漲10元開出，演出第20度當日填息、第十度開盤秒填息，但整體走勢虎頭蛇尾，受大盤轉弱，台積電股價開高走低，終場收1,470元，下跌30元。

台積電近年來季配金額持續增加，昨日完成除息交易，大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計82.73億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，在退休後若未處分手中持股，估計股息將達6.25億元。台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電680萬5,134股，預計股息約3,400萬元。台積電前董事長劉德音持有1,291萬餘股，若持股未賣，估計股息約6,455萬元。

台積電下次季配息除息金額增加至6元，台積電今年11月11日召開董事會拍板2025年第3季現金股息6元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日，除息交易日則為2026年3月17日。

先前台積電股東關注後續配息比率拉升，盼望公司替股東加薪。台積電財務長黃仁昭在股東會上回應，台積季配息希望穩健拉升，配發率不是用每股純益（EPS）計算，而是用現金流，目前是現金流七成配發，後續希望穩定持續拉升。

台積電季配息穩步增加，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，隨營收、獲利同步走揚，估2025年至2026年現金股息分別為20元至24元起跳，台積電先前拍板2025年第1季股息5元，第2季續配季配息5元，第3季的季配息拉升至6元，換算2025年全年現金股息至少為22元，至於2026年可望如預期自24元起跳。

台股雙賣壓 巨震583點

聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，加上台積電秒填息，激勵台股昨（11）日早盤衝高至28,568點，創盤中新高點位，不過...

台積電開盤秒填息 走勢虎頭蛇尾

台積電季配息5元昨（11）日除息交易，除息參考價1,500元，第一盤即以1,510元、上漲10元開出，演出第20度當日填...

就市論勢／CCL、PCB族群 逢低布局

聯準會宣布12月降息1碼，並啟動短期國庫券購買釋放流動性，點陣圖顯示2026-2027年各存在1碼降息空間，且2026年5月鮑爾屆滿後，預期川普將任命與其立場相近的新主席，在經濟穩定下，利率有機會朝向中性水準，2026年仍存在降息空間，讓貨幣寬鬆趨勢延續。

景順投信：2026年經濟展望樂觀 看好這兩項資產

景順多元收益成長基金經理人Alexandra Ivanova表示，展望2026年，聯準會降息步調預期放緩，不過經濟將展現...

預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

外資高盛證券本周舉行「亞洲科技之旅」行程。由於預期AI仍是明年台股交投的主旋律，其中散熱又被市場投資人高度矚目，因此特別...

外資賣超189億元…這檔ETF遭賣超3.1萬張 力積電、鴻海也被大賣

台股11日在創高後壓回，收盤重挫375.98點，以28,024.75點作收，三大法人僅投信買超，外資則是賣超189.77...

