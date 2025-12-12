台積電開盤秒填息 走勢虎頭蛇尾

台積電（2330）季配息5元昨（11）日除息交易，除息參考價1,500元，第一盤即以1,510元、上漲10元開出，演出第20度當日填息、第十度開盤秒填息，但整體走勢虎頭蛇尾，受大盤轉弱，台積電股價開高走低，終場收1,470元，下跌30元。

台積電近年來季配金額持續增加，昨日完成除息交易，大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計82.73億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，在退休後若未處分手中持股，估計股息將達6.25億元。台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電680萬5,134股，預計股息約3,400萬元。台積電前董事長劉德音持有1,291萬餘股，若持股未賣，估計股息約6,455萬元。

台積電下次季配息除息金額增加至6元，台積電今年11月11日召開董事會拍板2025年第3季現金股息6元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日，除息交易日則為2026年3月17日。

先前台積電股東關注後續配息比率拉升，盼望公司替股東加薪。台積電財務長黃仁昭在股東會上回應，台積季配息希望穩健拉升，配發率不是用每股純益（EPS）計算，而是用現金流，目前是現金流七成配發，後續希望穩定持續拉升。

台積電季配息穩步增加，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，隨營收、獲利同步走揚，估2025年至2026年現金股息分別為20元至24元起跳，台積電先前拍板2025年第1季股息5元，第2季續配季配息5元，第3季的季配息拉升至6元，換算2025年全年現金股息至少為22元，至於2026年可望如預期自24元起跳。