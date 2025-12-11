快訊

就市論勢／CCL、PCB族群 逢低布局

經濟日報／ 張哲瑋（統一台灣動力基金經理人）

盤勢分析

聯準會宣布12月降息1碼，並啟動短期國庫券購買釋放流動性，點陣圖顯示2026-2027年各存在1碼降息空間，且2026年5月鮑爾屆滿後，預期川普將任命與其立場相近的新主席，在經濟穩定下，利率有機會朝向中性水準，2026年仍存在降息空間，讓貨幣寬鬆趨勢延續。

近期輝達對供應鏈廠商降低成本的衝擊大致已經反應，Google推出Gemini3獲好評，迫使OpenAI的GPT-5.2提前火速發布，整體AI競賽仍未見止息。觀察輝達明年CoWoS投片數量倍增，GB200放量後GB300緊跟推出，2026年輝達也將推出Rubin平台將持續引領AI成長。ASIC方面，在世代轉換過渡期即將結束及Google新模型表現優異下，客製化需求強勁，2026年成長可期，整體AI基礎建設延續。

投資建議

投資焦點聚焦AI相關供應鏈，因營運展望仍佳，並持續觀察CSP等現金流向表現，布局仍以受惠CSP業者提高資本支出及ASIC使用比重提升帶動的相關零組件為主，包括HVDC、CCL、PCB及散熱產業。在產業前景正向及資金環境寬鬆雙重利多下，若市場出現較大震盪，投資人可把握逢低布局機會，或透過定期定額參與產業成長契機。

