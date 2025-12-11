景順投信：2026年經濟展望樂觀 看好這兩項資產

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
景順多元收益成長基金經理人Alexandra Ivanova。景順投信提供／圖
景順多元收益成長基金經理人Alexandra Ivanova表示，展望2026年，聯準會降息步調預期放緩，不過經濟將展現韌性，延續「金髮女孩經濟」，整體而言樂觀看待，對於股市、信用債等風險性資產利好。

在股市上，Alexandra Ivanova指出，經濟展望樂觀情況下，明年看好景氣循環股、中小型企業、公營事業、醫療保健等，而AI方面將不僅限於雲端支出，而是會進一步擴大至能源、半導體等上下游產業，目前還看不到泡沫跡象，將有望呈現多元發展。

地區上，Alexandra Ivanova較看好歐洲、亞洲股市，主因在估值上具備吸引力。歐股方面，由於歐洲在財政刺激、經濟成長的情況下，將帶動薪資成長，並且促進消費，整體表現將有機會優於預期，而產業上，國防、消費、金融等皆是可以關注的焦點。

亞股部分，中國大陸仍然是火車頭，今年其出口仍相對穩定，雖然消費疲弱，不過目前觀察應觸底反彈。且大陸通膨極低，甚至接近通縮，因此預期在財政與房地產支持政策下，經濟將開始趨穩；而印度具備長期成長潛力，未來十年有望成為更強大的經濟巨頭。

債市方面，目前對主權債利率風險持謹慎態度，偏好5年期以內的短存續期標的。不過觀察到美、日、英等國減少「超長期」發債，供需失衡可能使超長期債券表現優於10年至20年期區段。

整體而言，Alexandra Ivanova表示，隨著聯準會降息，美元將面臨壓力，有利於非美資產表現。但單純依具產業分散已不足以創造價值，重點在於同一產業內的個別選擇。

消費 降息 亞股 聯準會

