預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

外資高盛證券本周舉行「亞洲科技之旅」行程。由於預期AI仍是明年台股交投的主旋律，其中散熱又被市場投資人高度矚目，因此特別安排散熱供應鏈奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、富世達（6805）的參訪行程，均給予「買進」評級。

奇鋐方面，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，奇鋐對2026年及以後保持樂觀展望，主要驅動因素包括液冷滲透率提升、ASIC AI伺服器需求增加、進一步的客戶滲透、及智慧手機冷卻的解決方案等。

張博凱對奇鋐正面看待，原因在於奇鋐的液冷市場領先地位、產品組合從空冷升級到液冷，以及強大的研發能力、完整的產品線和多元化生產基地，以確保其市場領先地位。如為大客戶輝達（NVIDIA），即配備超過100名研發工程師。

雙鴻方面，對2026年的成長持正面看法，主要動力來自機架級AI伺服器的快速增長，及AI ASIC伺服器由空冷轉向液冷。管理層指出，AI ASIC伺服器因設計原因具有更高的散熱單價，公司也正在開發新的AI ASIC客戶。

張博凱認為，雙鴻將持續擴展新客戶（如AI ASIC伺服器美國客戶），並提供從分流器、冷板（cold plate）、水冷快接頭（QD）到冷卻液分配裝置（CDU） 的完整產品組合。在液冷業務貢獻度上升下，將帶動營收與毛利率成長。

富世達部分，由於該公司從智慧手機軸承業務拓展至伺服器零組件領域有成，張博凱對其發展持正面態度，並認為富世達作為浮動QD的早期進入者，已累積豐富經驗，並能受惠於與奇鋐產品（如機殼）搭配提供的完整解決方案。

此外，除了伺服器業務的擴張外，富世達2026年可摺疊機鉸鏈營收仍將較今年成長，主要受惠於主要智慧機品牌客戶的新款可摺疊智慧機系列產品的不斷推陳出新所帶動。

奇鋐、雙鴻由於受惠液冷滲透率持續提升，2026年持續看好；富世達同樣受惠液冷滲透率提升，加上伺服器滑軌套件、智慧機軸承業務等，對明年營運抱持正面態度。高盛同步建議「買進」三家公司，目標價分別為1,734元、1,283元、及1,770元。