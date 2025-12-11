快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
外資高盛證券本周舉行「亞洲科技之旅」行程。預期AI仍是明年台股交投的主旋律，其中散熱被市場投資人高度矚目。 歐新社
外資高盛證券本周舉行「亞洲科技之旅」行程。預期AI仍是明年台股交投的主旋律，其中散熱被市場投資人高度矚目。 歐新社

外資高盛證券本周舉行「亞洲科技之旅」行程。由於預期AI仍是明年台股交投的主旋律，其中散熱又被市場投資人高度矚目，因此特別安排散熱供應鏈奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、富世達（6805）的參訪行程，均給予「買進」評級。

奇鋐方面，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，奇鋐對2026年及以後保持樂觀展望，主要驅動因素包括液冷滲透率提升、ASIC AI伺服器需求增加、進一步的客戶滲透、及智慧手機冷卻的解決方案等。

張博凱對奇鋐正面看待，原因在於奇鋐的液冷市場領先地位、產品組合從空冷升級到液冷，以及強大的研發能力、完整的產品線和多元化生產基地，以確保其市場領先地位。如為大客戶輝達（NVIDIA），即配備超過100名研發工程師。

雙鴻方面，對2026年的成長持正面看法，主要動力來自機架級AI伺服器的快速增長，及AI ASIC伺服器由空冷轉向液冷。管理層指出，AI ASIC伺服器因設計原因具有更高的散熱單價，公司也正在開發新的AI ASIC客戶。

張博凱認為，雙鴻將持續擴展新客戶（如AI ASIC伺服器美國客戶），並提供從分流器、冷板（cold plate）、水冷快接頭（QD）到冷卻液分配裝置（CDU） 的完整產品組合。在液冷業務貢獻度上升下，將帶動營收與毛利率成長。

富世達部分，由於該公司從智慧手機軸承業務拓展至伺服器零組件領域有成，張博凱對其發展持正面態度，並認為富世達作為浮動QD的早期進入者，已累積豐富經驗，並能受惠於與奇鋐產品（如機殼）搭配提供的完整解決方案。

此外，除了伺服器業務的擴張外，富世達2026年可摺疊機鉸鏈營收仍將較今年成長，主要受惠於主要智慧機品牌客戶的新款可摺疊智慧機系列產品的不斷推陳出新所帶動。

奇鋐、雙鴻由於受惠液冷滲透率持續提升，2026年持續看好；富世達同樣受惠液冷滲透率提升，加上伺服器滑軌套件、智慧機軸承業務等，對明年營運抱持正面態度。高盛同步建議「買進」三家公司，目標價分別為1,734元、1,283元、及1,770元。

伺服器 AI 台股 奇鋐 富世達

延伸閱讀

AI+ASIC+矽光子 明年大成長飆股

高盛看好鴻海成長性優於市場 目標價400元

國巨、雙鴻 押中長天期

奇鋐、富世達 大摩力捧

相關新聞

預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

外資高盛證券本周舉行「亞洲科技之旅」行程。由於預期AI仍是明年台股交投的主旋律，其中散熱又被市場投資人高度矚目，因此特別...

台積電填息跳水！三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

台積電（2330）填息秀走調、Fed降息前景難測，影響台股11日創高卻收低，大盤盤初一度上漲167.29點、衝上28,5...

台積電開高收低 第二度除息季配息5元秒填息後收黑

台積電（2330）第二度季配息5元11日除息，11日股價開高，開盤達1,510元、上漲5元，開盤即第20度當日填息、以及...

高興一秒鐘？台積電秒填息沒賣 收盤還要倒賠30元

台積電（2330）11日除息，每股配發5元現金股利，早盤以1,510元開出，秒填息，股價一度拉升至1,515元，可惜市場...

台股大怒神！創高後翻黑收28,024點下跌375點、台積電下跌30元

台股11日早盤以28,385點開出後，盤中一度創下新高價，惟創高後獲利了結，加上聯準會明年降息預期不確定，後續翻黑一路下...

三強鎖漲停、智邦創天價 通網族群勇奪類股漲幅王

台股11日創高後隨台積電（2330）翻黑跌破5日線，2萬8千關一度告急！然而，在多數類股遭空襲下挫之際，通信網路族群卻逆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。