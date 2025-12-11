全球股市氣勢如虹 瀚亞：亞股2026年有望續強

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瀚亞投信2026年第1季股市展望與投資建議。資料來源：瀚亞投信
有利的寬鬆貨幣政策，加上AI需求持續攀升，全球股市今年表現亮眼，尤其亞洲市場更是氣勢如虹。展望2026年，瀚亞投信指出，儘管亞洲股市已累積漲幅，但相較美股，估值仍具吸引力，研判新的一年仍是資金青睞的市場之一，漲勢有望延續。

瀚亞投信投資長林如惠表示，美國經濟成長在2026年將放緩，且通膨具有黏著性，這將持續支撐亞洲市場的優異表現。亞洲靈活的財政與貨幣政策也創造出多元投資機會。由於美國資產估值偏高，資產配置策略可採取多元分散，除配置美股，也建議將部分資產分配至優質亞洲資產。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平補充，S&P 500指數企業第3季財報依舊亮眼，尤其科技族群，超乎市場預期的比例明顯高於其他產業。加上經濟成長前景信心提升，市場近期上調S&P 500指數今明兩年的每股盈餘，並同步調高本益比區間。

歐洲方面，歐盟與美國7月底達成貿易協議，有助於降低未來部分貿易不確定性；再加上歐洲央行寬鬆政策、德國擴大財政支出、通膨放緩，以及歐股估值仍偏低等背景，歐股可望獲得支撐。

至於日本市場，通膨型經濟轉型帶來更高名目成長率，擴大股價上漲空間；企業大量回購股票也同步支撐股價。新任首相高市早苗預計持續透過經濟成長降低債務比重，諸多利多有助日股維持多頭格局。

瀚亞投信也持續將印度股市調整為超配。印度經濟利多來自近期GST（商品與服務稅）改革、企業獲利表現佳及消費者信心強勁，加上第2季財報普遍優於預期。目前外資尚未完全回籠，2026年有望見到內外資同步再注入印度股市，進一步推升行情。

中國大陸股市方面，今年在科技股帶動下，整體指數走高，儘管估值隨股價上漲而升高，但相較歷史區間仍有表現空間。然而，科技股以外產業普遍疲弱，消費信心低檔徘徊，大陸科技與AI崛起尚未帶動經濟脫離停滯。如何降低出口依賴、提升內需貢獻度，將是大陸官方的重要課題。

