外資賣超189億元…這檔ETF遭賣超3.1萬張 力積電、鴻海也被大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股11日在創高後壓回，收盤重挫375.98點，以28,024.75點作收，三大法人僅投信買超，外資則是賣超189.77億元。示意圖／AI生成
台股11日在創高後壓回，收盤重挫375.98點，以28,024.75點作收，三大法人僅投信買超，外資則是賣超189.77億元。示意圖／AI生成

台股11日在創高後壓回，收盤重挫375.98點，以28,024.75點作收，三大法人僅投信買超，外資則是賣超189.77億元，統計外資買賣超個股，元大台灣50反1（00632R）竟高居外資賣超冠軍，單日遭賣超31,644張，其次是力積電（6770）及鴻海（2317），同遭賣超逾1.6萬張。不過，逆勢獲得外資青睞買超的前十名中，金融股占5檔。

Fed如市場預期再降息1碼，台股早盤以28,385.23點小黑開出後急拉至28,568.02點，創下歷史新高，權王台積電（2330）每股配發5元現金股利，早盤以1,510元開出，一開盤秒填息，且一度衝高至1,515元，助攻大盤指數創高。

但台積電填息秀卻是虎頭蛇尾，股價衝高後出現下殺，一度下探至1,465元，終場則是收在1,470元，大跌30元，跌幅2%。台積電翻黑跌破5日線，鴻海、聯發科（2454）、台達電（2308）也走弱，大盤指數也翻黑下探至27,984.19點，重挫416.54點，盤面上由網通股、封測股、金融股、航運股等擔綱撐盤要角，大盤指數終場以28,024.75點收盤。

三大法人賣超192.21億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超189.77億元，投信買超22.45億元；自營商賣超（合計）24.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.64億元、自營商（避險）賣超20.25億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超冠軍竟是元大台灣50反1，其次是賣超力積電16,523張，賣超鴻海16,138張，秒填息後卻翻黑收盤的台積電也遭外資賣超4,179張。不過，外資買超前十名個股中，買超最多的是凱基金（2883），單日買超65,417張，其次是買超台新新光金（2887）及玉山金（2884）。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

