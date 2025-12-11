台積電填息跳水！三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電填息秀走調、Fed降息前景難測，影響台股11日創高卻收低。示意圖／AI生成
台積電（2330）填息秀走調、Fed降息前景難測，影響台股11日創高卻收低，大盤盤初一度上漲167.29點、衝上28,568.02點天價，但盤中隨著台積電翻黑跌破5日線，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）也紛紛走弱下，指數一度重挫416.54點、探低至27,984.19點；所幸網通、封測、金融、航運等強勢抗空，指數終場跌點收斂至375.98點、報28,024.75點，驚險守住2萬8千大關，成交值則放大至5,178.1億元，三大法人又轉賣超192.21億元。

法人指出，聯準會如預期降息1碼並啟動每月400億美元國債購買，加上台積電11月營收亮眼與年底作帳行情啟動，推升指數震盪走高。惟三位聯準會委員對寬鬆立場分歧，並暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高，影響市場情緒。操作建議低接業績題材及AI相關族群，聚焦PCB、高速傳輸、IP、材料升級與能源等。

統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超189.77億元，投信買超22.45億元；自營商賣超（合計）24.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.64億元、自營商（避險）賣超20.25億元。

盤面上，台積電除息首日，股價開高10元、報1,510元秒填息，盤中最高衝上1,515元，但最低跌至1,465元，終場收1,470元，丟失5日線，影響大盤236.8點跌點。鴻海開高收低3.21%，短均盡失，鴻家軍多數跟跌，僅帆宣（6196）、中揚光（6668）、京鼎（3413）、訊芯-KY（6451）、乙盛-KY（5243）逆勢撐場。聯發科則是開低收低4.45%、報1,395元，痛失1,400元關卡及10日線。

另外，人氣王華邦電（2344）量縮逆勢收高1.33%、報68.4元，守在5日線上，支撐南亞科（2408）守住平盤156元。

此外，在大盤震盪收低之際，仍有31勇士逆勢攻上漲停作收。其中，逾半數個股分布在光通訊、衛星、PCB族群中，成交量以封測股華東（8110）101,942張最大，其餘依序為PCB相關的尖點（8021）74,226張，光電股的中環（2323）34,627張、錸德（2349）28,803張。

