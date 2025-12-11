快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。 聯合報系資料照
台積電（2330）第二度季配息5元11日除息，11日股價開高，開盤達1,510元、上漲5元，開盤即第20度當日填息、以及第10度開盤秒填息，但終場收黑，表現虎頭蛇尾，終場收1,470元，收跌35元。

台積電近年來季配息穩健拉升，此次12月11日將除息季配息5元，大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有82.73億元入帳。

此外，台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計股息將達6.25億元。台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電680萬5,134股，預計股息約3,400萬元。至於台積電前董事長劉德音持股1,291萬餘股，若持股未賣，估計股息將約6,455萬元。

台積電下次季配息將除息6元，台積電已在今年11月11日召開董事會拍板2025年第3季現金股息6元，其普通股配息基準日訂定為 2026年3月23日，除息交易日則為2026年3月17日。先前台積電股東關注後續配息比率拉升，盼望公司替股東加薪。台積電財務長黃仁昭已在股東會上回說，台積季配息希望穩健拉升，配發率不是用EPS去計算而是用現金流去計算，目前是現金流七成配發，後續希望穩定持續拉升。

台積電季配息穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利提升，估2025年至2026年推測現金股息分別將為20元至24元起跳，台積電先前拍板2025年第1季股息5元，第2季續配季配息5元，第3季的季配息拉升至6元，換算2025年全年現金股息至少為22元，至於2026年可望如預期自24元起跳，甚至隨現金流充沛仍可望再拉升。

高興一秒鐘？台積電秒填息沒賣 收盤還要倒賠30元

台積電（2330）11日除息，每股配發5元現金股利，早盤以1,510元開出，秒填息，股價一度拉升至1,515元，可惜市場...

台股大怒神！創高後翻黑收28,024點下跌375點、台積電下跌30元

台股11日早盤以28,385點開出後，盤中一度創下新高價，惟創高後獲利了結，加上聯準會明年降息預期不確定，後續翻黑一路下...

日月光投控均價130...沒買到台積電一樣賺翻！專家：AI趨勢不是僅巨頭受惠

誰說沒買到台積電就輸了？這位大大證明了轉個彎也賺的多。 台積電11月營收3436億元，又創同期新高，不少大大覺得，台積電越來越遙不可及了，其實對我們而言，報酬不一定是在「眾人皆知」的第一名身上。 有大大之前跟我聊到，去年他原本就要買台積電，結果做足功課、備好資金，連買進的價格都想好了，但一直沒有到他理想的價格，他還說：「不是我不買，是台積電不願意回頭看我」。 後來他想，會不會真正的機會，不在自己盯著的地方？他把觀察方向從晶圓大廠移到供應鏈深處，但AI趨勢裡還有一個的技術就是封裝，所以第一個想到的是那時候，台積電要外包部分訂單出去的日月光投控，雖然討論熱度和漲勢都不如台積電這麼誇張，但股價當然也是相對「親民」了，他買了，還不到一年的時間，報酬率比他當初想像的更亮眼。 這位大大這種「轉個念」的想法值得我們學起來，挑好公司雖然會往「最強、最大」的方向去，但當下最熱門的往往都是「貴桑桑」，要能買到便宜、又能穩穩吃到大趨勢的，反而是它們旁邊默默耕耘的那一檔。

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

記憶體報價大漲，股價起飛，進入超級循環。但其他需要記憶體的消費性電子成本因此提高，不只笑不出來，還可能要出現災民了？ 作為景氣循環股之一，年初時，記憶體還受中國低價傾銷影響。南亞科創下2014年以來減資最低價29.1元，基本面是創下連續九季虧損。 一轉眼到了年底，記憶體則是搭上AI特快車，進入超級循環週期。南亞科才剛開始虧轉盈，股價就創下歷史新高178.5。 過去AI提到記憶體，通常著重於記憶體三大廠三星、海力士與美光推出的HBM與最新的DDR5，這些大廠也陸續宣布停產DDR4。即便是中國DRAM龍頭長鑫存儲，也應政策驅動轉往DDR5與HBM。 DDR4產能由原本的過剩掉頭轉向斷崖式短缺，形成明顯的結構缺貨，價格因此狂漲。產能高度偏重一線商品，則是造成消費電子、工控及中低階終端市場供應進一步緊縮，產生二級市場徘徊與價格倒掛現象。 不只南亞科受惠於DDR4價格與訂單，中小型記憶體廠華邦電、旺宏也得以承接更多轉單。

台積電開高收低 第二度除息季配息5元秒填息後收黑

台積電（2330）第二度季配息5元11日除息，11日股價開高，開盤達1,510元、上漲5元，開盤即第20度當日填息、以及...

三強鎖漲停、智邦創天價 通網族群勇奪類股漲幅王

台股11日創高後隨台積電（2330）翻黑跌破5日線，2萬8千關一度告急！然而，在多數類股遭空襲下挫之際，通信網路族群卻逆...

