高興一秒鐘？台積電秒填息沒賣 收盤還要倒賠30元

誰說沒買到台積電就輸了？這位大大證明了轉個彎也賺的多。 台積電11月營收3436億元，又創同期新高，不少大大覺得，台積電越來越遙不可及了，其實對我們而言，報酬不一定是在「眾人皆知」的第一名身上。 有大大之前跟我聊到，去年他原本就要買台積電，結果做足功課、備好資金，連買進的價格都想好了，但一直沒有到他理想的價格，他還說：「不是我不買，是台積電不願意回頭看我」。 後來他想，會不會真正的機會，不在自己盯著的地方？他把觀察方向從晶圓大廠移到供應鏈深處，但AI趨勢裡還有一個的技術就是封裝，所以第一個想到的是那時候，台積電要外包部分訂單出去的日月光投控，雖然討論熱度和漲勢都不如台積電這麼誇張，但股價當然也是相對「親民」了，他買了，還不到一年的時間，報酬率比他當初想像的更亮眼。 這位大大這種「轉個念」的想法值得我們學起來，挑好公司雖然會往「最強、最大」的方向去，但當下最熱門的往往都是「貴桑桑」，要能買到便宜、又能穩穩吃到大趨勢的，反而是它們旁邊默默耕耘的那一檔。

2025-12-11 13:16