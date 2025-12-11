高興一秒鐘？台積電秒填息沒賣 收盤還要倒賠30元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）11日除息，每股配發5元現金股利，早盤以1,510元開出，秒填息，股價一度拉升至1,515元，可惜市場擔憂台積電12月營收恐再下滑，股價開高走低一度下探至1,465元，終場收在1,470元，跌幅2%。

雖然台積電一開盤就填息，但若是沒有賣出，收盤反而倒賠30元，市值在除息後則是蒸發9,076億元，降至38兆1,208億元。

台積電ADR於10日上漲6.73美元或2.22%，收310.14美元，換算台股價格為1,935.77元。

台積電11日除息，一開盤就完成填息，以1,510元開出，且股價一度拉升至1,515元，但盤中翻黑，低點下探至1,465元，終場收1,470元，下跌35元。

台積電11月營收合併營收約3,436.14億元，月減6.5%，年增24.5%，創歷年同期新高；累計今年前十一月營收約3兆4,740.51億元，年增32.8%。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電的營收表現影響股價走勢，由於11月的營收較10月下滑，若根據台積電先前的第4季營收展望來推估，12月營收也將是下滑的表現，因此台積電在秒填息之後股價翻黑下跌。

台積電在先前召開的法說會釋出展望，預估第4季美元營收322至334億美元，中間值季減1%至328億美元，財測高標仍有機會創高，匯率假設新台幣兌美元30.6，預估毛利率59~61%，預估營益率49~51%。

