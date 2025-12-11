台股大怒神！創高後翻黑收28,024點下跌375點、台積電下跌30元

台股11日早盤以28,385點開出後，盤中一度創下新高價，惟創高後獲利了結，加上聯準會明年降息預期不確定，後續翻黑一路下跌，終場收28,024點，下跌375點，跌幅1.32%，成交量5,178億元，台積電（2330）收1,470元，下跌30元。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，金居（8358）、華星光（4979）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、國巨*（2327）、波若威（3163）、台達電（2308）、欣興（3037）、聯鈞（3450）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、華城（1519）、台玻（1802）、世芯-KY（3661）、力積電（6770）、群聯（8299）、毅嘉（2402）、京元電子（2449）、南亞（1303）等

如市場預期，聯準會周三宣布將基準利率下調1碼至3.5%至3.75%區間，為今年以來第三次降息。聯準會主席鮑爾表示，關稅帶來的通膨影響被證明是暫時的，經濟將會走強，昨美股四大指數全面上漲。除了降息之外，聯準會並計劃購買短期國債，美國央行將自12月12日開始每月買進約400億美元的短債。

統一投顧表示，聯準會如預期降息1碼，且12日起將以每月400億美元買進國庫券、台積電11月營收同期最佳、技術面維持強勢、年底作帳行情啟動，眾利多因素帶動指數震盪盤堅，指數再戰新高。

惟聯準會內部出現三位委員表達不同意見，並暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高，略影響投資人情緒，操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。