三強鎖漲停、智邦創天價 通網族群勇奪類股漲幅王

台股11日創高後隨台積電（2330）翻黑跌破5日線，2萬8千關一度告急！然而，在多數類股遭空襲下挫之際，通信網路族群卻逆風上行，成為盤面類股主攻部隊。

盤面上，光通訊元件廠統新（6426）、衛星服務商隴華（2424）以及威潤（6465）強勢鎖住漲停；指標廠智邦（2345）也一度亮燈觸及1,195元、再創歷史新天價，激勵東典光電（6588）也放量觸及漲停。此外，宏達電（2498）、兆赫（2485）、光聖（6442）等個股亦攜手走強，顯示資金持續進駐具備AI雲端基建、高速網通與低軌衛星等多重題材的通信網路族群。

其中，統新日前於法說會指出，全球資料中心擴建潮推升長途與海底光纖需求，加上美國政府大力投入寬頻建設，顯著帶動光纖需求回溫；低軌衛星光通訊也已切入客戶、小量出貨，第3季成功轉盈、EPS達0.7元，營運走出前兩年的艱困期，強勁反彈力道讓股價再度吸引市場追捧。

東典光電盤中放量衝上漲停，展現全新經營方向下的轉型張力。公司強調，未來將從光通訊濾光片供應商，進化為跨光學、AI、網通、雷射與半導體材料的整合型解決方案提供者；2026至2027年更是新事業集中收割期，涵蓋光 ×通訊×AI平台、半導體封裝高純度材料新廠量產，以及泵浦雷射技術突破，帶來長線成長想像。

隴華也同樣強勢漲停。隴華近年積極拓展多角化版圖，其提供的全球海事衛星網路、衛星營運數據中心與B5G／6G整合方案，更讓其地位難以取代。

智邦今日一度亮燈漲停至1,195元，刷新盤中歷史新高。外資10日擴大加碼買超4,492張推升股價，雖因大盤震盪漲幅收斂至約6.5%，但短短三個交易日已飆逾兩成。

法人指出，全球生成式AI對即時內容與算力的渴求，使AI工廠遍地開花，雲端與AI基礎建設進入高速成長期。不只四大CSP，Tesla、Apple、OpenAI、Neoclouds也加速擴充網路通訊與電力基建。交換器規格雖短期難跨越至1.6T，但800G確立成為主流，推動2026年相關產業景氣全面轉強，亦為智邦帶來顯著受益。