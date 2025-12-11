日月光投控均價130...沒買到台積電一樣賺翻！專家：AI趨勢不是僅巨頭受惠

誰說沒買到台積電就輸了？這位大大證明了轉個彎也賺的多。

台積電11月營收3436億元，又創同期新高，不少大大覺得，台積電越來越遙不可及了，其實對我們而言，報酬不一定是在「眾人皆知」的第一名身上。

有大大之前跟我聊到，去年他原本就要買台積電，結果做足功課、備好資金，連買進的價格都想好了，但一直沒有到他理想的價格，他還說：「不是我不買，是台積電不願意回頭看我」。

後來他想，會不會真正的機會，不在自己盯著的地方？

他把觀察方向從晶圓大廠移到供應鏈深處，但AI趨勢裡還有一個的技術就是封裝，所以第一個想到的是那時候，台積電要外包部分訂單出去的日月光投控，雖然討論熱度和漲勢都不如台積電這麼誇張，但股價當然也是相對「親民」了，他買了，還不到一年的時間，報酬率比他當初想像的更亮眼。

這位大大這種「轉個念」的想法值得我們學起來，挑好公司雖然會往「最強、最大」的方向去，但當下最熱門的往往都是「貴桑桑」，要能買到便宜、又能穩穩吃到大趨勢的，反而是它們旁邊默默耕耘的那一檔。

從AI的角度來看，為什麼日月光有這麼大的機會？高速運算要靠先進封裝支撐，而封裝的難度又越來越高，從CoWoS到CoWoP，技術門檻幾乎是一路跳升，晶圓代工的產能被預訂到滿滿的。

日月光投控當然也不再是被景氣牽著走的傳統封測，現在成為了全球AI供應鏈裡的關鍵環節，尤其是台積電把新一代封裝架構CoWoP的主軸交給日月光投控旗下的矽品，象徵了未來十年的晶片世界門檻越來越高，需要「做難事的人」。

前幾天又傳出，短短兩個月內，日月光投入超過111億元擴廠與添購設備，二林、斗六、路竹三個據點全面加速。

當企業看到「未來幾年都會很缺、而且缺得不得了」時，才會這樣果斷地砸大錢，而日月光投控本身也有提到自己的成長力道，今年先進封裝與測試業務表現亮眼，營收目標約16億美元；明年則是預計還會再增加10億美元以上，也就是說兩年成長幅度將超過六成！

這也印證那位大大的想法，AI的趨勢不一定是是巨頭會受惠，能把結構性趨勢轉成實際產能與技術門檻的公司，也會是接下來真正站上舞台的主角。

而他當時買的價格加上期間往下分批買之後的平均成本，大約是13x元，只能說，羨煞旁人...也許你的「轉念」，才是獲利的開始！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。