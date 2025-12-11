Fed 降息點火費半創高 封測廠逆勢強攻
美國聯準會（Fed）12月會議如預期降息1碼，將基準利率區間調降至3.5%至3.75%，並暗示明年僅再降一次、暫停升息循環，市場解讀為偏鴿。激勵美股四大指數全面收高，道瓊大漲近500點，漲幅約1.05%，標普500漲0.7%，那斯達克約漲0.3%；費城半導體指數勁揚1.29%，創歷史收盤新高，帶動台積電（2330）ADR勁揚逾2%，再寫新天價。
在Fed降息與美股、費半創高利多加持下，台股11日早盤一度由台積電（2330）除息秒填息領軍，大盤衝上28,568.02點、改寫盤中新高，不過隨著台積電由紅翻黑，權值股獲利了結賣壓出籠，指數拉回翻黑、失守5日線，電子類股指數由漲轉跌，盤面多空拉鋸加劇。
雖然權值半導體股走勢震盪，但中小型半導體族群續扮演多方火種。封測族群在記憶體需求暢旺與報價上揚題材支撐下，封測廠台星科（3265）、華東（8110）盤中強攻漲停，超豐（2441）、矽格（6257）、欣銓（3264）同步走強，族群漲勢明顯優於大盤，成為盤面焦點。
法人分析，啟動新一輪降息且費半續創高，對具AI、高階製程與記憶體鏈結的台灣半導體股中長線偏多不變，但短線需留意台積電等權值股除息後的籌碼消化，以及美股後續對Fed「僅再降一次」訊息的消化狀況。
