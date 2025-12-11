台股震盪特化股逆風高飛 雙鍵改寫新天價 國精化、中華化、三福化大漲
台股11日盤中再寫歷史新高，但隨後翻黑大跌逾300點，但特用化學股逆勢走強，雙鍵（4764）一度站上98.4元，改寫新高價，朝百元大關邁進。國精化（4722）、中華化（1727）、三福化（4755）也大漲逾半根停板。
雙鍵盤中漲幅逾9%，國精化、中華化一度漲逾7%；三福化、上品（4770）等盤中漲幅也達5%左右。化工相關指數也上漲1%左右，在傳產族群中表現亮眼。
雙鍵在10月法說會上表示，其電子化學產品營收占比已突破整體營收10%，其中以5G與6G銅箔基板的關鍵樹脂材料為主。雙鍵日前公布10月自結獲利數字，單月稅後淨損100萬元，每股純益（EPS）-0.02。該公司11月營收2.9億元，年增39.96%；前十一月累計營收25.7億元，年增7.26%。
國精化旗下應用於M7以上高階銅箔基板（CCL）的關鍵樹脂5G材料，獲國內外主要板廠追單，擴產計畫大舉提前。法人指出，目前市場上有供應、開發M7至M9板材的廠商，均已將該公司5G材料納入供應鏈。應用於M6以下基板的PSMA樹脂，也預計明年第1季試車投產。
國精化日前公布10月自結獲利數字，稅後純益2,100萬元，年增119%，每股純益（EPS）0.20元。11月營收2.92億元，年減0.58%；前十一月累計營收34.4億元，年減6.06%。
中華化拚轉型、攻電子級硫酸，旗下四條電子級硫酸產線稼動率在70%左右，第五條產線正在驗證中，預估明年1-2季投產。中華化今年第3季每股純益（EPS）0.02元，前三季每股純益0.03元。11月單月營收1.73億元，年增2.33%；前十一月累計營收18億元，年減7.45%。
三福化旗下有氫氧化四甲基銨（TMAH）顯影劑回收業務，預估明年可導入國內晶圓大廠；切入CoWos先進封裝製程的光阻剝離劑產品，也隨台積電（2330）預計單月10萬片晶圓產量，明年需求看升。三福化11月營收4.08億元，年減56.23%。前十一月累計營收44.2億元，年減9.94%。
