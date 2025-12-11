台股創高後竟豬羊變色重挫逾300點 凶手原來是…

台積電（2330）11日除息先漲後跌，一開盤秒填息，台股大盤指數也衝高到28,568.02點，上漲167.29點，但是，盤中台積電翻黑下跌，跌落5日線之下，大盤也翻黑重挫逾300點，為什麼指數創高後竟然快速的豬羊變色反而重挫，法人坦言，主要是反應兩個利空因素，但強調，年前還有行情可期，下跌時反而是買點，可聚焦AI族群及集團股布局。

美國聯準會（Fed）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三次降息，聯邦資金利率目標區間降到3.5%至3.75%；會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策者預期2026年還會再降息1碼，與9月預測相同。

Fed如市場預期再降息1碼，台股早盤以28,385.23點小黑開出後急拉至28,568.02點，創下歷史新高，台積電以1,510元開盤秒填息後一度衝高至1,515元，助攻大盤指數再創高，但隨後台積電股價出現下殺，翻黑下探至1,470元，大跌30元，指數也在創高後出現下殺，一度下滑至28,023.49點，下跌377.24點。

台股創高後拉回重挫，高低點震盪達544.53點，豬羊變色的原因何在，在大盤重挫時，能不能進場買股？該選什麼股票布局？

統一投顧董事長黎方國表示，反應Fed如預期降息，台股早盤再創高點，但指數由高點翻黑下殺，也是擔憂Fed明年可能暫停降息所引爆的賣壓，根據Fed「點狀圖」顯示，明年可能僅降息1碼，鷹派降息成為台股翻黑重挫的一大利空。

黎方國指出，衝擊台股表現的另一個利空則是來自台積電的營收表現，11月的營收較10月下滑，根據台積電先前的第4季營收展望來推估，12月營收也將是下滑的表現，因此，台積電在秒填息之後股價翻黑下跌。

黎方國強調，年底前還有集團及法人作帳，明年的1月、2月則有作夢行情，預期年底前仍有高點可期，可望挑戰29,000點，在大盤下跌時反而是買點，在選股上，AI族群仍是首選，包括輝達概念股、TPU概念股都可以留意，另外，集團股也值得關注，台積電雖然12月營收可能月減，但全年EPS約可達65元，明年上看75元，股價下跌也是一個買點。