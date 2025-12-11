快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

聽新聞
0:00 / 0:00

台股創高後竟豬羊變色重挫逾300點 凶手原來是…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。記者曾原信／攝影
台股。記者曾原信／攝影

台積電（2330）11日除息先漲後跌，一開盤秒填息，台股大盤指數也衝高到28,568.02點，上漲167.29點，但是，盤中台積電翻黑下跌，跌落5日線之下，大盤也翻黑重挫逾300點，為什麼指數創高後竟然快速的豬羊變色反而重挫，法人坦言，主要是反應兩個利空因素，但強調，年前還有行情可期，下跌時反而是買點，可聚焦AI族群及集團股布局。

美國聯準會（Fed）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三次降息，聯邦資金利率目標區間降到3.5%至3.75%；會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策者預期2026年還會再降息1碼，與9月預測相同。

Fed如市場預期再降息1碼，台股早盤以28,385.23點小黑開出後急拉至28,568.02點，創下歷史新高，台積電以1,510元開盤秒填息後一度衝高至1,515元，助攻大盤指數再創高，但隨後台積電股價出現下殺，翻黑下探至1,470元，大跌30元，指數也在創高後出現下殺，一度下滑至28,023.49點，下跌377.24點。

台股創高後拉回重挫，高低點震盪達544.53點，豬羊變色的原因何在，在大盤重挫時，能不能進場買股？該選什麼股票布局？

統一投顧董事長黎方國表示，反應Fed如預期降息，台股早盤再創高點，但指數由高點翻黑下殺，也是擔憂Fed明年可能暫停降息所引爆的賣壓，根據Fed「點狀圖」顯示，明年可能僅降息1碼，鷹派降息成為台股翻黑重挫的一大利空。

黎方國指出，衝擊台股表現的另一個利空則是來自台積電的營收表現，11月的營收較10月下滑，根據台積電先前的第4季營收展望來推估，12月營收也將是下滑的表現，因此，台積電在秒填息之後股價翻黑下跌。

黎方國強調，年底前還有集團及法人作帳，明年的1月、2月則有作夢行情，預期年底前仍有高點可期，可望挑戰29,000點，在大盤下跌時反而是買點，在選股上，AI族群仍是首選，包括輝達概念股、TPU概念股都可以留意，另外，集團股也值得關注，台積電雖然12月營收可能月減，但全年EPS約可達65元，明年上看75元，股價下跌也是一個買點。

台積電 降息 台股

延伸閱讀

0050就是押半導體不如直接台積電（2330）？切老：拿個股思維否定指數投資本質

填息了！主動式 ETF 00982A 開盤就填息 12.3萬受益人息利雙收

聯準會降息如預期 台指期早盤開高漲逾百點

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

相關新聞

台股大怒神！創高後翻黑收28,024點下跌375點、台積電下跌30元

台股11日早盤以28,385點開出後，盤中一度創下新高價，惟創高後獲利了結，加上聯準會明年降息預期不確定，後續翻黑一路下...

日月光投控均價130...沒買到台積電一樣賺翻！專家：AI趨勢不是僅巨頭受惠

誰說沒買到台積電就輸了？這位大大證明了轉個彎也賺的多。 台積電11月營收3436億元，又創同期新高，不少大大覺得，台積電越來越遙不可及了，其實對我們而言，報酬不一定是在「眾人皆知」的第一名身上。 有大大之前跟我聊到，去年他原本就要買台積電，結果做足功課、備好資金，連買進的價格都想好了，但一直沒有到他理想的價格，他還說：「不是我不買，是台積電不願意回頭看我」。 後來他想，會不會真正的機會，不在自己盯著的地方？他把觀察方向從晶圓大廠移到供應鏈深處，但AI趨勢裡還有一個的技術就是封裝，所以第一個想到的是那時候，台積電要外包部分訂單出去的日月光投控，雖然討論熱度和漲勢都不如台積電這麼誇張，但股價當然也是相對「親民」了，他買了，還不到一年的時間，報酬率比他當初想像的更亮眼。 這位大大這種「轉個念」的想法值得我們學起來，挑好公司雖然會往「最強、最大」的方向去，但當下最熱門的往往都是「貴桑桑」，要能買到便宜、又能穩穩吃到大趨勢的，反而是它們旁邊默默耕耘的那一檔。

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

記憶體報價大漲，股價起飛，進入超級循環。但其他需要記憶體的消費性電子成本因此提高，不只笑不出來，還可能要出現災民了？ 作為景氣循環股之一，年初時，記憶體還受中國低價傾銷影響。南亞科創下2014年以來減資最低價29.1元，基本面是創下連續九季虧損。 一轉眼到了年底，記憶體則是搭上AI特快車，進入超級循環週期。南亞科才剛開始虧轉盈，股價就創下歷史新高178.5。 過去AI提到記憶體，通常著重於記憶體三大廠三星、海力士與美光推出的HBM與最新的DDR5，這些大廠也陸續宣布停產DDR4。即便是中國DRAM龍頭長鑫存儲，也應政策驅動轉往DDR5與HBM。 DDR4產能由原本的過剩掉頭轉向斷崖式短缺，形成明顯的結構缺貨，價格因此狂漲。產能高度偏重一線商品，則是造成消費電子、工控及中低階終端市場供應進一步緊縮，產生二級市場徘徊與價格倒掛現象。 不只南亞科受惠於DDR4價格與訂單，中小型記憶體廠華邦電、旺宏也得以承接更多轉單。

台積電第20次秒填息 大盤28568點再刷新高

美國聯準會如期降息1碼（0.25個百分點），美股4大指數收漲，台積電ADR（美國存託憑證）上漲2.22％。台積電現股11...

AI需求帶動…上市櫃營收寫最強11月 全年挑戰50兆元

上市櫃公司11月營收昨（10）日出爐，合計業績達4.67兆元，是史上最強11月，並創單月歷史次高，月增0.68%，年增1...

上市櫃比拚…五天王出列 鴻海穩居「營收王」

上市櫃企業11月營收昨（10）日全數公布，上市櫃營收「五大天王」同步出列，鴻海穩居「營收王」，欣巴巴業績月增率居冠，前1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。