記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

【文．玩股特派員】

記憶體報價大漲，股價起飛，進入超級循環。但其他需要記憶體的消費性電子成本因此提高，不只笑不出來，還可能要出現災民了？

作為景氣循環股之一，年初時，記憶體還受中國低價傾銷影響。南亞科創下2014年以來減資最低價29.1元，基本面是創下連續九季虧損。

一轉眼到了年底，記憶體則是搭上AI特快車，進入超級循環週期。南亞科才剛開始虧轉盈，股價就創下歷史新高178.5。

過去AI提到記憶體，通常著重於記憶體三大廠三星、海力士與美光推出的HBM與最新的DDR5，這些大廠也陸續宣布停產DDR4。即便是中國DRAM龍頭長鑫存儲，也應政策驅動轉往DDR5與HBM。

DDR4產能由原本的過剩掉頭轉向斷崖式短缺，形成明顯的結構缺貨，價格因此狂漲。產能高度偏重一線商品，則是造成消費電子、工控及中低階終端市場供應進一步緊縮，產生二級市場徘徊與價格倒掛現象。

不只南亞科受惠於DDR4價格與訂單，中小型記憶體廠華邦電、旺宏也得以承接更多轉單。

像這樣的AI情 總讓品牌廠又哭又笑

由於DRAM、NAND Flash正式步入強勁上行周期，整機成本明顯墊高，壓力加劇，調研機構TrendForce原本預估全球智慧型手機出貨將年增0.1%，調整為年減2%；筆電由年增1.7%下調為年減2.4%。

第一線受衝擊的是華碩、宏碁、技嘉等品牌廠，記憶體一漲價，成本就會提高。

TrendForce評估，若品牌選擇將成本轉嫁，2026年筆電售價恐普遍上調5～15%。這也是摩根士丹利證券日前調降宏碁、華碩、仁寶、技嘉、和碩五家台廠目標價的切入點，另外外商戴爾、惠普、HPE、Lenovo也遭調降目標價。

而品牌廠針對記憶體漲價缺貨問題，各品牌廠多以增加庫存因應。如華碩已提前拉高備貨約四個月的安全庫存，通路端將彈性調整組合與售價；宏碁在明年第一季前已取得記憶體供應支援；技嘉維持一個季度內的庫存備貨等。

只是市場多預期記憶體於2026年將缺貨一整年，短期也難以轉換記憶體規格，庫存則是在與時間賽跑，若是中國能量產開出DDR5產能，才能解除缺貨的處境。

不過，雖然記憶體漲價造成市場對PC出貨的疑慮，但華碩、技嘉、微星也同時受惠於NVIDIA與AMD新平台帶來的換機周期。

也就是AI伺服器訂單成為品牌廠的新成長引擎，記憶體漲價對消費性產品的成本壓力，正由AI伺服器、顯示卡與新平台帶動的主機板需求所抵銷，使品牌廠整體營運仍朝正向發展。

真正的記憶體災民：還沒擠進AI產業的電子零組件

只要產品裡面有記憶體，總成本就會被推高。但品牌廠不可能把所有漲價都自己吃下來，眼前就只有兩個選擇：轉嫁消費者，或是節省其他零件的成本，後者正是整個產業最常見的做法。

最容易被砍的，往往不是最重要的記憶體，而是可替代性高的周邊配件：

IC 設計零件：Wi-Fi 晶片、藍牙晶片、感測器、音訊處理晶片、甚至一些手機或筆電裡的控制晶片。這些零件通常有很多競爭對手，品牌廠可以用更便宜的規格替代。 電池與電源零件：為了彌補記憶體變貴的成本，手機或筆電有時會縮減電池容量，或使用成本更低的充電晶片。 散熱模組：筆電的散熱如果從兩條熱管變成一條，看起來差不多，但效能可能少 5～10%。 手機方面，散熱片可能變小、用料變薄，導致重載運行時更容易發熱、降頻。這些你不會馬上看到，但用久了就知道差異。 面板：筆電可能原本規劃用 144Hz 的螢幕，但因為成本壓力改成 120Hz；手機可能從高亮度改成普通亮度；或是從高階面板換低階面板。

驅動IC也可能被降規或換成便宜廠商的版本

當然，就如同記憶體上漲雖然可能壓縮到消費型電子利潤，但品牌廠除了可以調整庫存、還有利潤調整空間反應，加上若還有AI相關業務收入，影響也有限。

真正面對壓力的是被轉嫁成本，缺乏議價能力的零件族群，又處於消費市場疲弱的需求週期，才是第一線受害者。

總體而言，這波記憶體漲價不只是DRAM的景氣循環，它正在重新定義電子供應鏈的競爭結構。

而這樣的分化，可能將持續整整一整年，並決定哪些企業能在下個消費復甦周期中率先反彈，哪些會被迫退出市場。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：記憶體寒冬翻身蹭到 AI 超級循環，報價大漲卻傷了誰的感情？