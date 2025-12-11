台股創高後如遇回檔 野村投信認為可布局這類族群

野村投信指出，觀察當前AI架構變革，如遇回檔期間最值得布局的仍是確定性高、擴產能見度明確的族群，包括AI 伺服器（液冷、電力、組裝、測試）、先進封裝供應鏈、ASIC供應鏈，以及高性能用電設備等。這些產業具備長期需求、產能擴張能見度與營收落地性，是中長線最具勝率的投資主軸。台股在資金面與基本面雙引擎驅動下，多頭行情可望延續至2026年，建議投資人把握布局台股創新科技ETF投資機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，AI是未來三年台股最核心的超級趨勢，但在目前行情高檔震盪、估值偏高的環境下，投資人必須從產業趨勢、AI晶片Roadmap與個股競爭力三個面向進行精準篩選。台灣半導體在GPU與 ASIC製造生態系中具主導地位，因此設備與測試供應鏈仍是長線首選。

同時，後摩爾時代的AI晶片發展帶來五大結構性變化：晶粒尺寸放大推升散熱與材料需求、複雜封裝帶動後段測試量倍增、高耗能使800V HVDC機櫃成為主流、機櫃互連架構改變，高速連接成為AI叢集效能關鍵，以及CSP自研ASIC加速成長。這些趨勢確立AI產業未來數年的發展方向，並將帶動全新供應鏈生態與更多元的投資機會。

張繼文指出，Google Gemini 3.0問世後，以超出市場預期的性能重新點燃AI熱潮。同時，多位聯準會官員釋出鴿派訊號，支持12月降息，加上最新ADP就業數據疲弱，使市場對降息一碼的預期升溫，美股也在利多推動下走高。隨著2026年美國即將進入期中選舉，且聯準會未來政策可能由川普親信主導，市場普遍認為「川普經濟學」將在 2026年全面展開，有利於風險性資產表現。

台灣方面，主計總處公布第3季出口年增率達36.49%，GDP年增率高達8.21%，淡季仍呈現強勁成長，再度凸顯AI 需求熱絡，成為推動經濟的重要動能。2025年GDP已上修至7.37%，2026年預估成長率達3.54%。值得注意的是，11月由內資主導的上櫃指數表現優於大型權值股為主的加權指數，顯示AI效益逐漸由大型權值股外溢至中小型類股，包括散熱、PCB、先進封裝測試等族群，近期皆有不少非權值股表現優於大盤，反映市場輪動特性，也凸顯在資金快速流動的環境中，掌握AI趨勢的重要性。

過去十年，台灣企業在研發上的投入大幅成長，從2013年的3,462億元提升至2023年的7,979億，其中，電腦與電子業者占整體研發支出近八成，展現科技業高度投入研發的特性，高度投入研發的行業中，包括：晶圓代工、伺服器ODM、散熱、電源管理、網通等，皆是本輪AI浪潮下的主要受惠者，更加凸顯「研發」之於「創新」的重要性。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君分析，根據FactSet資料，S&P 500未來12個月預估本益比約 21.5倍，雖高於五年與十年平均，但在企業獲利上修支撐下仍屬合理。AI正引爆新一輪全球生產力循環，以2026–2027年獲利能力推算，美系主要AI晶片設計龍頭的預估本益比甚至低於未推出AI GPU前的階段，市場情緒造成的短線修正反而讓多頭有更充足的換手空間，投資人應更有信心。

科技發展日新月異，唯有持續投入研發引領技術突破，在市場變局中掌握主導權，本輪AI浪潮中，不乏來自過往成熟產業的企業，透過研發與技術創新率先突圍，開創全新成長曲線。看好族群包括AI供應鏈、AI伺服器、先進封裝、半導體製造與封測、記憶體、ASIC、PCB、探針卡及重電等。

展望2026年，林怡君指出，北美四大CSP持續上修資本支出仍是台灣AI供應鏈加速成長的關鍵。然而，台積電（2330） CoWoS 產能是否如期擴產，將影響後續CSP資本支出意願及台灣關鍵零組件交貨進度，甚至影響企業財報表現，需密切關注。不過，即便供應鏈出現瓶頸，本質上，源於需求過強而非需求走弱，不改變AI長期成長趨勢。以未來三至五年的成長性來看，只要確定趨勢不變，市場震盪與高檔換手反而有助於消化短線過熱情緒，讓後續行情更穩健。