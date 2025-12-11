台積電第20次秒填息 大盤28568點再刷新高
美國聯準會如期降息1碼（0.25個百分點），美股4大指數收漲，台積電ADR（美國存託憑證）上漲2.22％。台積電現股11日除息，再度上秒填息行情，是連續第20次在除息當天就完成填息，上午10時前，最高價來到1515元，大盤表現更佳，以2萬8568點刷新歷史紀錄。
統一投信指出，台股加權指數4月9日因川普宣布對等關稅政策而下探至最低點後，即展開快速反彈，至12月初回彈漲幅高達6成，震幅之大，史上罕見。迎接明年第1季，台股表現仍將與美國經濟緊密相連。
統一投信台股研究團隊表示，考量AI產業增長持續加速，預估台股企業明年獲利有望再寫雙位數成長率；而台股走勢向來多與企業獲利表現呈現高度正相關，因此樂觀看待明年台股不僅基本面無虞，加權指數也有相當大的機會能夠再創新高。
