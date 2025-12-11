台積電秒填息 開盤1,510元

台積電（2330）11日除息，每股配發5元現金股利，早盤以1,510元開出， 秒填息，台股大盤指數開低走高高，一度拉升至28,568.02點，上漲167.29點，寫歷史新高。

台積電除息前股價再站上1,500元關卡，11月營收合併營收約3,436.14 億元，月減 6.5%，年增24.5%，創歷年同期新高；累計今年前11 月營收約3 兆 4,740 .51億 元，年增32.8%。

台積電在先前召開的法說會釋出展望，預估第4季美元營收322至334億美元，中間值季減1%至328億美元，財測高標仍有機會創高，匯率假設新台幣兌美元30.6，預估毛利率59~61%，預估營益率49~51%。

台積電ADR周三上漲6.73美元或2.22%，收310.14美元，換算台股價格為1,935.77元，台積電除息表現亮眼，一開盤就完成填息，以1,510元開出，一度拉升至1,515元。