台積電再度秒填息盤中最高來到1,515元 台股開低走揚漲逾百點

台股11日開盤指數下跌15.5點，開盤指數為28,385.23點，多頭展開猛攻拉高指數上漲超過百點，曾攻到28,568.02點再創歷史新高。台積電（2330）11日除息交易，每股配發5元現金股息，開盤價1,510元，上漲10元，盤中來到1,515元。

11日台積電及迅得（6438）兩檔除息交易，其中，台積電發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點。這兩檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.34點。

群益投顧表示，台股指數再度逼近歷史高點附近，近日的相對美科技股持強，折射投機氛圍偏濃外，也顯示資金作價的態度積極態勢。惟短線盤勢挑戰歷史高點反壓後，仍臨基期牽制壓力，盤勢可能轉趨震盪，泛AI題材股為主軸，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.太空AI引爆太陽能商機關注─特斯拉執行⻑馬斯克在社群軟體X首度對外描繪太空AI藍圖，並以太空中源源不絕的太陽能作為電力來源部署AI運算衛星，引爆市場對太陽能大商機的關注。台灣太陽能廠元晶（6443）已打入SpaceX供應鏈，股價連二交易日漲停，帶動太陽能股市場關注度增溫。

2.被動元件─繼美商調漲價格後，11月底傳日廠日本松下Panasonic向代理商、直接客戶發出鉭質電容漲價通知,於部分規格調漲15~30%。由於明年無論是GPU伺服器或ASIC伺服器需求百花齊放，然而鉭電供應鏈寡占且稀缺，擴產前置時間較⻑，2026年一波全面漲價潮。

周三（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,057.75點，上漲497.46點、漲幅1.05%；S&P500指數上漲0.67%；那斯達克指數上漲0.33%；費半指數上漲1.29%。台積電ADR漲2.22%。

美國聯準會如市場預期降息1碼，為今年第三度降息，但同時暗示未來進一步寬鬆門檻將更高，即便如此，聯準會主席鮑爾認為關稅帶來通膨影響被證明是暫時的，經濟將會走強。

三大法人周三集中市場合計買超267億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超196億元，投信買超18。3億元，自營商（自行買賣）買超26。5億元，自營商（避險）買超26億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,794口至4,850口，其中，外資淨空單減少2,798口至28,629口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少63口至7,590口。

選擇權未平倉量部分，12月W2大量區買權OI落在28,400點，賣權最大OI落在28,300點 ; 月買權最大OI落在29,500點，月賣權最大OI落在28,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.28上升至1.43。VIX指數下降0.48至20.15。外資台指期買權淨金額1.82億元 ; 賣權淨金額-0.09億元。整體選擇權籌碼面偏多。