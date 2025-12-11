聯準會「超預期放錢」出乎預料 台股劍指29,000大關

凱基投顧11日發布最新市場分析，指出美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於12月會議中，雖然如市場預期調降聯邦基金利率一碼至3.5-3.75%，但同步宣布提前且超預期地啟動儲備管理購買（MRP），即日起停止量化緊縮（QT）計畫，此舉為市場帶來比預期更強烈的流動性寬鬆訊號，促使美股、美債同步上揚，美元指數走低。

值得注意的是，台指期夜盤昨日率先攻上28,700大關、並收在28,672點，市場預估台股今日開盤將一舉突破歷史高點，向29,000整數關卡進攻。

凱基投顧指出，本次FOMC會議的決策在於「降息符合預期，但流動性注入超乎預期」。聯準會調降聯邦基金利率1碼符合市場普遍預期，標誌著自9月以來連續三次降息，政策利率的限制性已解除。不過，本次會議在利率決策上出現較高分歧，一名理事主張降息2碼，另有兩名聯準銀行總裁主張維持不變。在經濟預期方面，聯準會略微上調2026年經濟成長預期（由1.8%上修至2.3%），主要反映關稅負面衝擊降低與政府重啟後的經濟動能。同時，核心通膨預期小幅下修至2026年第4季的2.5%，顯示非關稅通膨壓力已受到壓抑，而失業率預期則維持在2026年的4.4%，不支持大幅降息的理據。12月點陣圖（Dot Plot）則維持與9月一致，預期2026年和2027年每年將持續降息一碼。

本次會議最超預期的部分是貨幣政策的流動性管理。由於Fed資產負債表縮減至6.6兆美元，且銀行準備金占名目GDP比重已回到聯準會先前預期的合理區間，聯準會決議自12月起停止其量化緊縮計畫（QT）。更重要的是，由於近期擔保隔夜融資利率（SOFR）多次超過準備金利率（IOER），顯示市場流動性有過緊跡象，聯準會決定自12月12日起開始執行儲備管理購買（MRP），以國庫券補充市場流動性。本次購買規模部分，12月預計購買400億美元國庫券，遠高於市場預期的每月150至200億美元，且啟動時間也早於市場預期的明年1月。雖然購買國庫券與過去QE時購買長債的寬鬆效果不同，但超預期、提早且高額度的MRP購買行動，仍帶來強烈的寬鬆效果。

法人分析，市場對此雙重寬鬆訊號反應積極，美債、美股上揚，美元指數快速走低。此外，考慮近期多數勞動市場數據顯示下滑速度可能加速，失業率將進一步上揚，依據模型推估，2026年可能有2至3碼的降息空間，高於聯準會點陣圖預估。

在債券投資建議上，儘管中長期債券殖利率上半年仍有下行空間，但隨著聯準會持續降息與勞動市場重新走穩，下半年中長期債券殖利率將重新反映美國財政紀律與2027年以後可能通膨重新走高風險，因此建議目前維持「增持中長期債券」，但預計將於2026年下半年轉為「中性建議」。

法人總結分析，本次FOMC會議的決策，實質上是以提前終止QT與超預期地注入流動性來支持降息，使市場在享受符合預期的降息之餘，也獲得了額外的流動性寬鬆支持。