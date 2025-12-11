證交所攜投信 赴日交流

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，董事長林修銘偕同六家台灣投信公司（群益、國泰、中信、台新、統一、元大）赴日與東京證券交易所及多家資產管理機構交流，強化台日市場合作。

今年9月台日首次啟動跨境ETF商品合作，已展現亮眼成效。於台灣掛牌的野村日本東證ETF（009812）自上市以來，規模及受益單位數快速攀升。截至11月底規模成長89％，顯示國內散戶投資人對日本市場投資熱度持續提升。

另一方面，日本市場對台灣科技主題亦反應熱烈，赴日掛牌之野村臺灣新科技50 ETF（東證代碼：00412A）與國泰台灣科技龍頭ETF（東證代碼：00413A）規模同步大幅成長，分別增加410％及522％，凸顯台日雙方投資人對彼此市場展現高度興趣。

藉由促成台灣投信業者及日本資產管理業者交流，使雙方更深入瞭解彼此產品特色、投資人結構、熱門商品趨勢及跨境ETF發行面與交易面的相關議題，並就未來合作方向交換意見，為後續擴大合作奠定良好基礎。

本次亦於東京舉辦記者會，林修銘表示，台日市場在產業布局與市場特性上具備高度關聯性，跨境合作不僅能豐富兩地資本市場商品，也能為投資人提供更具策略價值的投資選擇。

亞資中心推動辦公室執行長胡則華則說明亞洲資產管理中心目的與預期效益；元大投信董事長劉宗聖綜觀說明台灣ETF發展，並由已有發行經驗的國泰投信分享跨境ETF發行經驗，期望借重雙方市場優勢，為投資人帶來更完善且多元的投資選擇。

展望未來，證交所將持續推動更多跨境合作，深化與國際主要市場的連結，透過擴大商品多樣性、強化市場制度配套及與海外機構定期交流，打造更具吸引力的投資環境，使台灣在邁向亞洲資產管理中心的目標上持續展現實質成果。

台灣ETF市場六大亮點

一、亞洲第三大ETF市場

●2025年11月台灣整體ETF市場AUM約2,356億美元（彭博資料），僅次於中國、日本

●市場產品線完整，包含國內外股票型、債券型、槓桿反向型、商品型、REITS、主動式ETF、多資產（股債平衡）ETF等

二、市場規模快速擴大，滲透率創新高

●2025年10月AUM達2,370億美元，ETF占總基金AUM比重逾66%

●2025年10月ETF受益人數達1,580萬（未歸戶），超越股票開戶數1,366萬，滲透率達115.7%

●2024年底台灣ETF市場AUM約為1,955億美元，至2025年11月底AUM成長超過20%

三、台股ETF是主要成長來源

●75%ETF受益人集中在台股ETF（2025年10月）

●台股ETF AUM 2025年已達1,144億美元，今年增加261億美元（2025年10月）

●台股ETF AUM占比超過50%（2025年11月）

●散戶投資人積極參與，台灣整體ETF成交值占比超過5成

四、台灣ETF 2.0：政策驅動與生態系完整

●金管會推動打造「亞洲資產管理中心」：2024年底開放主動式ETF、多資產ETF

●具備完整生態系：指數公司編製指數、投信公司發行