三理由…台股長線看多
美股在Fed利率決策前夕轉弱，不過台股昨（10）日在電子權值股與中小型類股間形成健康的輪動，出現「美股整理、台股抗跌」格局。法人表示，台股目前具基本面科技題材樂觀、資金面有內資力挺、技術面呈現強勢等三利多，中長期多頭可期。
首先，科技鏈明年展望持續樂觀。市場普遍預期，在AI、高速運算（HPC）以及半導體庫存調整催化下，AI伺服器與高階晶片拉貨力道強勁，2026年上市櫃公司總獲利將續創新高，有望帶動股價及指數表現。
第二，儘管美股波動加劇，但觀察近期台股的交易狀況，本土資金（包括投信、自營商、大戶及散戶等）買盤動能依舊強勁，並未出現因外部市場震盪而恐慌性撤出的跡象，顯示市場對企業獲利具高度信心。
第三，從技術分析角度來看，台股主要均線仍維持多頭排列，短多沿著5日均線盤堅，拉回皆屬於多方修正，而非反轉訊號，但需留意日KD指標已來到高檔超買區，短線台股震盪難免；中長期來看，周K已連三紅、KD指標已於70附近黃金交叉，趨勢指標仍為多頭走勢。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國觀點，台股今年可望迎來「風光收盤」，挑戰前高28,554點，2026年有機會再戰歷史新高，主要受惠「景氣、資金、籌碼」三箭齊發，預期明年首季有望挑戰3萬點。
