上市櫃比拚…五天王出列 鴻海穩居「營收王」

上市櫃企業11月營收昨（10）日全數公布，上市櫃營收「五大天王」同步出列，鴻海（2317）穩居「營收王」，欣巴巴（9906）業績月增率居冠，前11月營收年增率最大為皇普（2528），11月營收連續成長最多月是竹陞科技，今年新掛牌且前11月營收年增率最大則是熙特爾-創。

鴻海受惠AI機櫃出貨持續放量，資通訊產品進入下半年旺季，11月合併營收8,442.7億元，創同期新高與單月歷史次高，月減5.7%，年增25.5%。11月合併營收金額次高的護國神山台積電表現也相當亮眼，以3,436.1億元創同期新高、歷史第三高。

11月合併營收第三高為緯創、達2,806.2億元，為該公司單月業績新高，月增51.6%，年增194.6%，主要受惠AI伺服器出貨大幅放量。

欣巴巴11月營收月增率高達1,053,271%，傲視所有上市櫃公司。欣巴巴屬於營建業，11月營收1.4億元。接下來三檔月增率較高的潤隆、富旺、國揚也都是營建股。營建股由於認列入帳時程不同，營收起伏較大。

前11月合併營收年增率最大的個股是皇普，高達49,399.5%。皇普也是營建股，由於認列入帳時程不一，去年前11月合併營收僅2,460.1萬元，今年前11月合併營收暴衝到121.7億元。

11月合併營收連續成長最多月的是竹陞科技，連18個月成長，而且連六月創歷史新高。竹陞科技主要經營半導體、面板業相關自動化業務遠端控制及AI系統開發工業4.0相關系統整合，11月合併營收8,514.5萬元。

營收連續成長月份次多的是半導體封測設備大廠鴻勁，不但連15個月成長，更是連12月創新高，11月合併營收30.2億元。

今年新掛牌且前11月合併營收年增率最大的是熙特爾-創，年增率高達364.9%，前11月合併營收16.7億元。熙特爾-創是再生能源儲能廠，主要業務為電池製造等。