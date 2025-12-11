台積電11日季配息5元 預期秒填息 買氣大噴發

台積電（2330）季配息5元將於今（11）日除息，市場押寶可望再度「秒填息」，昨（10）日參與除息買盤踴躍，終場收當日最高價1,505元、漲25元，市值增至39.03兆元。

三大法人昨天同步買超台積電，是推升昨天權王收高，挹注大盤漲點逾200點的關鍵買盤，其中，外資由前一個交易日賣超轉買，買超7,567張；投信、自營商則分別買超964張、1,326張。

台積電今天將除息季配息5元，預計明年1月8日發放入帳，股息所屬為今年第2季。

法人估算，台積電今日除息5元，將使得加權指數蒸發40.26點。台積電下次季配息則將挑戰首度除息6元，該季配息除息交易日為2026年3月17日。

台積電除息前買盤湧入，昨日盤後鉅額交易也再次出現「仙人指路」多頭訊號。據統計，台積電昨天鉅額交易最高價出現1,521.7元，成交17張的紀錄，該價格為盤後鉅額的歷史第14高，也是今年11月28日以來近九個交易日的高點，盤後鉅額交易首次回到1,500元以上。