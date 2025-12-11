AI需求帶動…上市櫃營收寫最強11月 全年挑戰50兆元

上市櫃公司11月營收昨（10）日出爐，合計業績達4.67兆元，是史上最強11月，並創單月歷史次高，月增0.68%，年增17.01%，連續五個月超過4兆元大關，全年營收有望挑戰50兆元，改寫新猷。

上市櫃11月營收僅次於今年9月的4.68兆元，以不到1%的差距擠下10月，成為史上單月次高。11月營收創新高家數達87家。前11月營收45.82兆元，年增12.69%。

整體而言，上市櫃公司營收寫下三紀錄，包括歷年最強11月、首度連五個月營收都超過4兆元、前11月營收創同期新高，主要由AI族群領頭衝鋒，顯示台灣AI供應鏈持續受惠全球需求暢旺。

以11月營收規模來看，前六大公司單月營收都超過千億元，依序為鴻海（2317）、台積電（2330）、緯創（3231）、廣達（2382）、文曄（3036），以及和碩（4938），分別為8,443億元、3,436億元、2,806億元、1,929億元、1,165億元、1,018億元。其中，鴻海為歷史次高，台積電為史上第三高，緯創及廣達都是歷史新高，齊步推升上市櫃公司11月總營收寫佳績。

11月營收創單月新高的家數有87家，優於10月的71家，但低於9月的111家。在11月營收創新高的公司中，以緯創單月營收逾2,800億元最高，月增51.6%，年增194.6%，大幅受惠於AI伺服器出貨衝高，累計前11月營收達1.93兆元，年增104.6%，為同期最佳。

11月營收創新高的第二、三名，分是廣達1,929億元、緯穎968億元，同樣受惠於AI伺服器出貨強勁。其中，廣達11月營收月增11.4%，年增36.5%，前11月營收年增45.7%；緯穎11月營收月增6.1%，年增158.6%，前11月營收年增166.3%。

另外，11月營收超過100億元，並且創歷史新高的公司為：至上、台灣大、奇鋐、國巨*、華固、遠雄及南亞科，仍以電子股為主，尤其是AI伺服器相關概念股。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，AI需求強勁，美國大型科技股創新不斷，將推動景氣持續擴張，台股相關供應鏈從上游的半導體，包含IC設計、晶圓代工、封測等，一路到下游的硬體組裝、以及周邊零組件等，甚至衍生出與水（散熱）、電的相關商機，均將成為優先受惠的對象。

法人指出，AI仍將是推升台股營收成長的驅動力，成長動能可望延續到2026年，加上缺貨及漲價題材助攻，都有利上市櫃營收繳出亮眼成績。