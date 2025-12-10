快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

聽新聞
0:00 / 0:00

FOMC決議、甲骨文財報公布前 台指期夜盤先壓回

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。（本報資料照片）
台股示意圖。（本報資料照片）

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤靜待聯準會11日清晨的最新利率、甲骨文財報中，小幅拉回中，以28,418點、上漲18點開出，雖一路震盪走高，最高來到28,448點、上漲48點，但在市場觀望下，截至晚間9點10分左右，指數在28,385點、約下跌15點附近遊走。

10日美股電子盤的焦點，主要在於市場等待聯準會預計在11日凌晨將宣布的最新利率決議，雖投資人對降息1碼的機率已來到九成，但多空雙方仍難以互越雷池中。美國10年期公債殖利率反彈約逾0.2%，美元、黃金價格小跌，布蘭特、WTI西德州原油與紐約輕原油價格小幅上漲。

甲骨文也將在11日凌晨公布財報，市場觀望其高額債務、持續為負的自由現金流等焦點下，包括道瓊、那斯達克、標普等電子股電子盤同時小跌，連帶台指期夜盤上半場走勢也顯疲弱。其中，台積電（2330）在夜盤交易9點10分時，在1,505元、平盤附近遊走，電子期下跌0.1%，半導體期平盤，中型100期貨指數下跌近0.1%。

台股10日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲218點，收28,400點；外資現貨買超196億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,798口至28,629口；投信買超18.6億元，自營商買超52.6億元，三大法人合計買超267.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股開高走高、收紅K棒，市場觀望11日凌晨聯準會會議結論，成交金額萎縮，價格則是突破9日帶量黑K棒高點，短多沿著5日均線盤堅，震盪偏多走勢不變；11月初台股歷史高點28,554點壓力在即，且日KD指標已經來到高檔超買區，短線累積不小漲幅的台股震盪難免，下檔10日線沒有失守前，多頭格局可望延續。

市場 台股 FOMC 聯準會 台指期 甲骨文 財報

延伸閱讀

靜待OpenAI新模型 美股期貨、台指期夜盤以靜制動

聯準會將再祭大招？台指期夜盤以盤待變

美國小非農數據將出爐 台指期夜盤先蹲後跳

靜待亞馬遜CEO演說 台指期夜盤上半場先漲近200點

相關新聞

FOMC決議、甲骨文財報公布前 台指期夜盤先壓回

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤靜待聯準會11日清晨的最新利率、甲骨文財報中，小幅拉回中，以28,418點、上漲18...

出手做愛心！富邦金大董蔡明忠申讓2,500張金控持股 市值達2.38億元

富邦金（2881）大董蔡明忠出手做愛心！富邦集團董事長蔡明忠10日申報轉讓2,500張富邦金股票，其中1,250張贈與台...

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

年底將至，台股近期在高檔震盪，許多漲多的個股開始修正。投資人最關心的問題莫過於：「年底前還能繼續攻高嗎？」、「獲利的股票該落袋為安，還是抱股過年？」 優分析在本集《股民想知道》邀請到縱橫股海 40 年的「股市宗師」杜金龍老師，帶著他的新書《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，深度解析台股後市、台積電操作心法，以及年底至明年春節的必備持股名單。

三大法人買超台股267億 投顧：法人回歸主導市場

美國聯準會（Fed）即將公布利率政策，即將除息的台積電領軍重登1500元關卡，帶領台股創收盤新高，三大法人同步買超新台幣...

2026年台股投資展望 凱基投顧：多頭向上無懼AI泡沫

凱基證券10日舉辦「凱基鑫觀點2026投資展望」，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘，提供專家級全球總...

凱基2026投資展望 台股上看33,000點

凱基證券10日舉辦「凱基鑫觀點投資展望」記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘，提供2026年投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。