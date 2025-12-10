FOMC決議、甲骨文財報公布前 台指期夜盤先壓回

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤靜待聯準會11日清晨的最新利率、甲骨文財報中，小幅拉回中，以28,418點、上漲18點開出，雖一路震盪走高，最高來到28,448點、上漲48點，但在市場觀望下，截至晚間9點10分左右，指數在28,385點、約下跌15點附近遊走。

10日美股電子盤的焦點，主要在於市場等待聯準會預計在11日凌晨將宣布的最新利率決議，雖投資人對降息1碼的機率已來到九成，但多空雙方仍難以互越雷池中。美國10年期公債殖利率反彈約逾0.2%，美元、黃金價格小跌，布蘭特、WTI西德州原油與紐約輕原油價格小幅上漲。

甲骨文也將在11日凌晨公布財報，市場觀望其高額債務、持續為負的自由現金流等焦點下，包括道瓊、那斯達克、標普等電子股電子盤同時小跌，連帶台指期夜盤上半場走勢也顯疲弱。其中，台積電（2330）在夜盤交易9點10分時，在1,505元、平盤附近遊走，電子期下跌0.1%，半導體期平盤，中型100期貨指數下跌近0.1%。

台股10日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲218點，收28,400點；外資現貨買超196億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,798口至28,629口；投信買超18.6億元，自營商買超52.6億元，三大法人合計買超267.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股開高走高、收紅K棒，市場觀望11日凌晨聯準會會議結論，成交金額萎縮，價格則是突破9日帶量黑K棒高點，短多沿著5日均線盤堅，震盪偏多走勢不變；11月初台股歷史高點28,554點壓力在即，且日KD指標已經來到高檔超買區，短線累積不小漲幅的台股震盪難免，下檔10日線沒有失守前，多頭格局可望延續。