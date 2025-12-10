台股收盤攻上28,400點 統一00981A領銜大漲再創新高又登成交量王

台股又創新高！台積電（2330）10日大漲25元，收在1,505元，帶動加權指數上漲218點，收盤攻上28,400點，雖未能改寫盤中最高價，但已正式刷新收盤歷史新高位。

大盤收盤創高之際，主動統一台股增長（00981A）不僅在盤中就率先創高，收盤價也登歷史新高價，且單日成交量直逼9萬張，再奪市場人氣王寶座，面子裡子全拿。

搭著台股大盤創高的多頭列車，台股ETF交易熱度跟著節節上升。根據CMoney統計，10日成交量最大的前三檔ETF全數都是台股ETF，為首的是00981A，成交量高達8.9萬張；第二、第三名則分別是群益台灣精選高息（00919）和元大台灣50（0050），成交量也都在6萬張以上。

值得注意的是，今日成交量最大的三檔ETF中，以00981A單日漲幅1.68%最為亮眼，且只有00981A在盤中、收盤都成功締造歷史新高價位。元大台灣50上漲0.7%、今日唯一收跌的則是主打高股息的群益台灣精選高息，小幅下跌0.05%。

00981A今日漲勢超越大盤，甚至再度衝出新高價，立即引發市場熱烈討論。ETF達人指出，00981A其實已連續多日穩坐ETF成交王榜首寶座，顯見即便大盤震盪之際，投資人對00981A仍具信心，買氣依舊強勁。且觀察統一00981A股價走勢，11月底才剛創高，時隔不到2周，12月上旬便又再度改寫自身歷史新高價，漲勢遠比大盤更為突出，正是吸引市場資金持續湧入最重要關鍵。