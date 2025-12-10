三大法人買超台股267億 投顧：法人回歸主導市場

快訊

中央社／ 台北10日電
台股示意圖。(中央社)
美國聯準會（Fed）即將公布利率政策，即將除息的台積電領軍重登1500元關卡，帶領台股創收盤新高，三大法人同步買超新台幣267.36億元。投顧認為，先前散戶主導的市場已有由法人接棒跡象。

加權指數今天上漲218.13點，終場收在28400.73點，創下台股收盤指數新高紀錄，台股漲幅0.77%，成交金額新台幣4921.79億元。

三大法人今天同步買超達267.36億元，其中，外資及陸資買超196.07億元，自營商買超52.61億元，投信買超18.68億元。

外資買超前10名依序為凱基金、聯電、尖點、台積電、合庫金、泰鼎-KY、日月光投控、中信金、智邦、毅嘉。

第一金投顧副總經理留政鈺表示，雖然12月以來的成交量較11月下降，但外資12月以來買超約804億元，投信、自營商也加碼，代表法人進場，取代散戶成為台股交易主流；另一方面，台股12月有多檔主動型ETF募集完成進場，也是投信買超的原因之一。

