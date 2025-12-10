重電大廠11月營收 士電和華城均創同期新高
重電大廠今天陸續公布11月營收，其中士林電機自結單月合併營收新台幣29.63億元，月增11.89%、年增2.98%，創歷年同期新高。華城電機自結11月營收約19.76億元，月減11.48%、年增17.21%，也創同期新高。
士電累計今年前11月營收331.05億元，年成長4.71%，華城累計今年前11月自結營收205.34億元，年成長23%，均創同期新高。
華城先前透露，不僅成為美國「星際之門」（Stargate）計畫首期變壓器工供應商，華城也已經取得第2期變壓器訂單。
士電看好台電強化電網與汰舊換新計畫、台灣高科技半導體業建廠、人工智慧（AI）產業等需求，帶動電力設備和變壓器拉貨。產業人士指出，士電參與包括亞馬遜（Amazon）等國際大廠，在台灣布局資料數據中心等相關電力設備供應。
