就市論勢／半導體、伺服器 利多加持
盤勢分析
台股昨（10）日由權值股領銜，尾盤收高在28,400點，終場上漲218點，漲幅為0.7%，各類股漲跌互見，漲勢主要集中在通訊、電子零組件、半導體等產業。
台股在接近前波高點區間，再度上演「開盤即最低、收盤近最高」的強勢劇本，主要歸功於兩大基本面利多：首先，台灣出口數據持續噴發，11月出口640億美元，再創新高，消除市場對AI需求泡沫疑慮。其次，美國將對高階晶片輸出中國大陸開綠燈，對台灣半導體與伺服器產業是重大利多。
指數在創高過程中仍有雜音，限制多頭攻擊火力，第一，近期美元走弱，台幣偏強。這對如機械、紡織等傳產出口族群帶來匯兌損失壓力，壽險業亦須備戰高漲的避險成本與淨值波動，導致相關個股表現相對壓抑。
第二，美國消費者信心及就業數據疲弱，是否影響台灣終端消費電子拉貨動能，仍須觀察。第三、大盤雖強勢收紅，但漲勢集中特定產業，且融資餘額持續增加，籌碼面趨於凌亂，易出現「急漲後劇烈洗盤」走勢。
投資建議
綜合研判，「光腳紅K」顯示多頭在基本面支撐下，經過盤中震盪清洗，仍握有絕對發球權。選股應鎖定明年趨勢股，跟隨法人腳步，聚焦直接受惠晶片管制放鬆的半導體、伺服器產業，以及間接受益的散熱、PCB、記憶體等AI供應鏈，伺機布局建立基本多方部位，但鑒於融資維持高檔，投資人應避免情緒性追價，建議沿短期均線操作，紀律進出。
