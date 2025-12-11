快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

就市論勢／半導體、伺服器 利多加持

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

台股昨（10）日由權值股領銜，尾盤收高在28,400點，終場上漲218點，漲幅為0.7%，各類股漲跌互見，漲勢主要集中在通訊、電子零組件、半導體等產業。

台股在接近前波高點區間，再度上演「開盤即最低、收盤近最高」的強勢劇本，主要歸功於兩大基本面利多：首先，台灣出口數據持續噴發，11月出口640億美元，再創新高，消除市場對AI需求泡沫疑慮。其次，美國將對高階晶片輸出中國大陸開綠燈，對台灣半導體與伺服器產業是重大利多。

指數在創高過程中仍有雜音，限制多頭攻擊火力，第一，近期美元走弱，台幣偏強。這對如機械、紡織等傳產出口族群帶來匯兌損失壓力，壽險業亦須備戰高漲的避險成本與淨值波動，導致相關個股表現相對壓抑。

第二，美國消費者信心及就業數據疲弱，是否影響台灣終端消費電子拉貨動能，仍須觀察。第三、大盤雖強勢收紅，但漲勢集中特定產業，且融資餘額持續增加，籌碼面趨於凌亂，易出現「急漲後劇烈洗盤」走勢。

投資建議

綜合研判，「光腳紅K」顯示多頭在基本面支撐下，經過盤中震盪清洗，仍握有絕對發球權。選股應鎖定明年趨勢股，跟隨法人腳步，聚焦直接受惠晶片管制放鬆的半導體、伺服器產業，以及間接受益的散熱、PCB、記憶體等AI供應鏈，伺機布局建立基本多方部位，但鑒於融資維持高檔，投資人應避免情緒性追價，建議沿短期均線操作，紀律進出。

半導體 台股

AI需求帶動…上市櫃營收寫最強11月 全年挑戰50兆元

上市櫃公司11月營收昨（10）日出爐，合計業績達4.67兆元，是史上最強11月，並創單月歷史次高，月增0.68%，年增1...

上市櫃比拚…五天王出列 鴻海穩居「營收王」

上市櫃企業11月營收昨（10）日全數公布，上市櫃營收「五大天王」同步出列，鴻海穩居「營收王」，欣巴巴業績月增率居冠，前1...

三理由…台股長線看多

美股在Fed利率決策前夕轉弱，不過台股昨（10）日在電子權值股與中小型類股間形成健康的輪動，出現「美股整理、台股抗跌」格...

台積電11日季配息5元 預期秒填息 買氣大噴發

台積電季配息5元將於今（11）日除息，市場押寶可望再度「秒填息」，昨（10）日參與除息買盤踴躍，終場收當日最高價1,50...

立委主張國安基金增至2兆 操盤人憂後遺症

立委提案修法將國安基金規模從五千億元提高至一兆元，國民黨立委羅明才更主張增至兩兆元，財政部次長、國安基金操盤人阮清華表示...

