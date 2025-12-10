德鴻11日掛牌上櫃 看好語音AI技術、上雲趨勢帶動營收成長

專業語音、客服AI技術業者德鴻科技（6910）將在11日掛牌上櫃。德鴻董事長林鴻興表示，看好明年經濟前景，公司強項的Voice AI（語音AI）相關產品已在今年和電信龍頭合作通訊平台，並取得國內前三大金控之一的雲端通訊平台POC驗證計畫，樂觀看待明年營收仍有雙位數成長，更看好在法規開放金融業上雲後，未來幾年金融業的上雲及AI語音客服需求將大幅成長。

德鴻科技主要產品及業務涵蓋四大領域：數位轉型、智能應用、客戶心聲、雲端訂閱與維護，提供客戶一站式的完整解決方案服務。林鴻興指出，在四大產品方面德鴻有長期累積技術優勢和完整產品，以客戶心聲項目來說，德鴻有大量客服相關語音資料，研發自有語言模型與自然語意分析技術，加上代理產品，具備相當競爭力。特別在客戶心聲與語音AI技術上，透過此技術研發通訊平台，長期服務金融、航空、電信等業者，看好仍是未來幾年主要營運、獲利成長項目。

在營收財務部分，德鴻2023年營收3.11億元，營業利益3,800萬元，稅後純益4,200萬元，每股純益1.57元；2024年營收2.96億元，營業利益2,800萬元，稅後純益3,000萬元，每股純益1.12元；今年前三季營收2.77億元，營業利益5,000萬元，稅後純益4,400萬元，每股純益1.62元，已超過前兩年全年的獲利。

林鴻興表示，在長期發展上，AI、雲端會是成長較快動能，以語音AI為例，將來都走雲端通訊、雲端客服平台，目前公司也已經拿到幾家金控的概念驗證（POC）訂單，包括前三大金控客戶在內，委託雲端通信平台的合作，這些驗證方案是小量的營收來源，驗證成功後，明年會貢獻營收並快速的成長。雲端訂閱部分，法規近期才開放，五大金控可望率先將資料上雲，後續有國營金控、中小型金控，雲端業務明年貢獻還不大，但2027-2029會是雲端業務大成長的時間。