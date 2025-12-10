南山人壽11月年成長翻倍 前11月合併稅後純益315.66億元

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

南山人壽今年11月合併稅後純益為60.95億元，年成長122.12％，前11月累計稅後純益為315.66億元，主因保險本業表現穩健，且受惠於穩定的經常性收益，以及投資操作部分獲利了結，增加資本利得挹注。

南山人壽11月合併新契約保費收入為新台幣65億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽作為永續健康領航者，積極實踐永續行動，不僅由董事長率團前進巴西貝倫參與Conference of the Parties30（下簡稱COP30），在「世界氣候高峰會及投資界COP（World Climate Summit & The Investment COP）」上發表演說，與各國分享南山人壽如何提出解決方案，降低氣候變遷衝擊原鄉健康不平等的情況。南山人壽卓越的永續行動與具體成果，也在「2025第十八屆台灣企業永續獎」及「2025全球企業永續獎」榮獲六大獎項肯定。

南山人壽 保險

