八方雲集營收／11月7.68億元 年增逾一成、續創歷史新高

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）10日公布2025年11月合併營收7.68億元，較10月營收7.66億元微增0.19%，且相較去年同期6.88億元成長11.63%，持續維持高成長動能，再次突破營收的歷史新高紀錄；累計前十一個月營收已達80.21億元，較去年同期72.85億元成長10.11%，年增幅突破一成，呈現雙位數成長的優異表現。

八方雲集集團表示，11月營收表現亮眼的主要因素為，展店策略與雙品牌商品組合綜效的顯現，尤其集團今年貫徹「規模擴張與績效改善並行」策略，展店動能穩健推進以外，更聚焦在品牌門市的營運貢獻效果上，截至2025年11月30日為止，集團全球總店數達1,389家，其中台灣1,298家、香港78家、美國13家，較去年同期淨成長19家，落實展店與營運效益併行的成果表現。

進入第4季後，外食的秋冬熱食需求會持續暢旺，其中八方雲集招牌鍋貼、水餃、金牌牛肉麵等熱騰騰的商品組合會更加受到消費者喜愛，藉此帶動門市來客數與客單價的穩定成長。梁社漢排骨品牌10月推出「番茄牛三寶麵／飯」新品，剛好契合消費者秋冬用餐偏好，在11月已能穩穩增加門市銷售品項的利益貢獻，且該新品與八方雲集牛肉麵系列共享重要原料與製程，能提升中央工廠稼動率、降低成本，進一步強化多品牌商品策略的綜效與消費場景的多樣選擇。

在海外市場方面，八方雲集美國第13家門市已於11月中旬在北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara）正式開幕，聖塔克拉拉為全球科技企業總部與跨國工程人才高度聚集的區域，當地居民外食頻率高、餐飲消費力強，開幕後即獲得當地居民熱烈迴響，排隊人潮不斷湧現，顯示正宗台灣味在當地具有高度市場接受度。

展望12月，八方雲集集團指出，將延續促使今年設定的營業目標能有效達成，尤其是集團今年首度跨足消費品通路，布局線上與線下銷售平台，將經典產品「梁社漢金牌牛肉麵」系列於momo販售以外，也即將完成家樂福通路上的販售，並搭配雙12等檔期活動，塑造新的銷售成長曲線。對於今年12月與第4季整體營運表現持續樂觀看待，為股東與全球消費者提供滿意的價值服務。