出手做愛心！富邦金大董蔡明忠申讓2,500張金控持股 市值達2.38億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控。圖／富邦金控提供
富邦金控。圖／富邦金控提供

富邦金（2881）大董蔡明忠出手做愛心！富邦集團董事長蔡明忠10日申報轉讓2,500張富邦金股票，其中1,250張贈與台北富邦銀行受託如是社會福利公益信託基金信託財產專戶、1,250張贈與台北富邦銀行受託承翰教育公益信託基金信託財產專戶。依照富邦金10日收盤價95.2元估計，蔡明忠送出市值將近新台幣2.38億元的股票。

公開資訊觀測站揭露，富邦金董事蔡明忠10日有2筆持股申報轉讓資料，透過贈與方式轉讓合計2,500張富邦金股票。

其中一筆是蔡明忠將名下持有1,250張富邦金股票贈與台北富邦銀行受託如是社會福利公益信託基金信託財產專戶，另一筆是將名下持有1,250張富邦金股票贈與台北富邦銀行受託承翰教育公益信託基金信託財產專戶。

依公告顯示，這兩筆申讓期間自12月10日起至12月12日止，本周即可完成。而這也是蔡明忠連續三年申讓持股。

