2026年台股投資展望 凱基投顧：多頭向上無懼AI泡沫

凱基證券10日舉辦「凱基鑫觀點2026投資展望」，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘，提供專家級全球總體經濟、台美股市分析及資產配置策略，幫助投資人掌握市場趨勢。

凱基投顧董事長朱晏民以「開香檳怎麼會沒有氣泡?」破題開場，指出AI投資仍處於早期階段，基礎建設需求扎實、完全奠基於真實服務與算力的快速成長。當前限制產業擴張的關鍵在於「供給」而非「需求」，使競爭格局維持在藍海而非紅海。在投資熱潮尚未見頂的情況下，預期2026年多頭格局將維持不變，並延續自2023年啟動以來的多頭循環，預估2026年台股指數高點上看33,000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點、約當16倍本益比。

相較2000年網路泡沫期間近5年的多頭走勢，本輪AI驅動的行情迄今僅約3年，顯示漲勢仍處中段，儘管AI投資熱潮看似迅猛，然對照過去百年重大技術革命如鐵路、汽車、電力與資訊科技等，其資本支出高峰占GDP比重可達2%至3%，目前生成式AI相關投資占比僅0.8%，顯示成長周期仍處早期階段。

在經濟維持擴張或軟著陸的情境下，台股全年走勢往往偏震盪上行，惟仍需留意第2季與第3季的季節性回檔，而台積電（2330）近兩年貢獻台股指數漲幅達7成，明年股價表現仍是主導台股2026年指數高點的關鍵。

此外，市場波動的核心風險包含三項，1. 聯準會的降息節奏改變、2. 市場對AI投資可持續性與高估值的恐懼、3. 美國期中選舉前的政策不確定性，對投資人而言，這將是一個「風險與機會並存」的年份。

針對2026年資產配置建議，凱基證券財富管理處主管阮建銘則以「洞察趨勢 聚焦LEAD」為主題，分享明年投資策略，首先提醒投資人應關注「3M現象」，包含美中競爭多極化加劇（Multipolarity Deepening）、期中選舉影響（Midterms Impact）、川普干預聯準會（Meddling in the Fed）等三大現象都將陸續發酵，主導2026年全球市場變化。若以風險層面來看，最需留意聯準會降息步伐不如預期或科技泡沫，相對而言，美中衝突加劇風險則較低。

投資組合配置部分，則採用「LEAD」策略，包含1.「資金挪移（Liquidity Shift）」， 2026 年聯準會仍具降息空間，留意貨幣趨勢，尤其非美貨幣、亞幣具表現機會；2. 「聚焦獲利（Earnings Focused）」，把握美國期中選舉前把握美股布局機會，並關注推動歐日股獲利與攀升趨勢；3. 「加碼信用（Adding Credit）」，隨下半年經濟逐漸改善，可逢信用利差擴大伺機佈局較高評級之非投資等級公司債；4.「資產分散（Diversified Asset）」，隨著另類資產躍升配置要角，有助投組多元化及提升投資效益，建議投資人可根據自身投資偏好及風險屬性，提前規劃好2026年投資組合。