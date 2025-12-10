永捷營收／11月營收1.68億元、前十一月累計13.27億元 創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永捷（4714）11月營收1.68億元，月增68％，年增103.32％，年、月雙增。前十一月累計營收13.27億元，年增81.68%。11月單月、前十一月營收雙創歷史新高。

永捷表示，11月營收年、月雙增，主要受惠於終端國際運動品牌廠商銷售動能強勁，帶動永捷旗下PU樹脂、乾濕式PU 合成皮與塑膠皮的出貨需求增加，也受惠於歐洲市場「低碳」、「可追溯」材料規範日益趨嚴，帶動出貨規模持續放大。

另一方面，旗下不動產案荷久暻已完工，進入交屋認列狀態，本月即有總戶數約10%完成交屋認列。永捷在核心PU事業與房產銷售兩大業務領域皆展現穩定成長。

展望第4季及明年，永捷表示，近期營運回升、新產品技術升級與資本布局三項並行策略，展現公司從傳產PU樹脂供應商，轉型為「材料科技 + 永續材料供應商」的決心。公司持續串聯集團資源，推動內部從研發、製程到量產的整合。同時，新一代防彈塗料、可撓式HC材料等國防／安防用防護材料，及導入高科技市場產品，也進入量產與導入階段。

永捷指出，該公司持續聚焦在水性PU樹脂、無溶劑系統與循環再利用設計 (circulardesign)上的布局，積極從化工轉型高附加價值材料的趨勢邁進；而在環境面聚焦「水性材料替代」、「循環資源再利用」、「綠色製程減碳」三大方向，包括環保水性處理劑於中和與管路循環系統的應用，不僅為客戶導入降低化學溶劑用量，也符合歐洲品牌「碳足跡、化學安全」雙重要求。

