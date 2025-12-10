外資趁權王台積電除息前轉買超 鴻海目標價喊400元卻連三賣

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股10日以28,400.73點收盤，上漲218.13點，創收盤歷史新高，三大法人同步買超，外資買超196.07億元。

統計外資買賣超個股發現，買超凱基金39,765張最高，將除息的台積電（2330）也轉買超7,567張，然而獲美系外資「買進」評等、目標價上看400元的鴻海（2317）卻遭外資賣超2,583張，連三賣，近20個交易日也是賣超居多。

台股開高走高，權王台積電早盤以1,490元開出，終場收在1,505元，上漲25元，漲幅1.69%，市值回到39兆元以上，增至39兆284.49億元，貢獻大盤指數約205點。智邦（2345）飆漲停、台光電（2383）創新高、聯發科（2454）也上漲，大盤指數以28,400.73點收盤，創收盤歷史新高。

三大法人買超267.37億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超196.07億元，投信買超18.68億元；自營商買超（合計）52.61億元，其中自營商（自行買賣）買超26.53億元、自營商（避險）買超26.09億元。

統計外資買賣超前十名個股，買超凱基金39,765張最高，其次是買超聯電（2303）16,157張、連續11個交易日買超，尖點高居外資買超第三名；第四名的台積電5元現金股利將在11日除息，股價重新站上1,500元，收在1,505元，外資轉買超7,567張。

外資賣超的第一名則是華邦電（2344）、單日賣超49,818張，其次是賣超台玻（1802）40,153張，力積電、旺宏（2337）等記憶體股也遭賣超；鴻海獲美系外資買進評等，目標價400元，但外資似乎是心口不一，單日賣超2,583張， 連三賣，統計近20個交易日中賣超居多，合計賣超超過16萬張。

年底將至，台股近期在高檔震盪，許多漲多的個股開始修正。投資人最關心的問題莫過於：「年底前還能繼續攻高嗎？」、「獲利的股票該落袋為安，還是抱股過年？」 優分析在本集《股民想知道》邀請到縱橫股海 40 年的「股市宗師」杜金龍老師，帶著他的新書《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，深度解析台股後市、台積電操作心法，以及年底至明年春節的必備持股名單。

黃金續漲、股票套牢…買房湊頭期款該動哪？網一面倒給答案

在房價節節攀升、投資選擇眾多的時代，如何在買房與投資之間取得平衡，成為許多民眾的現實難題。一名網友近日在臉書社群求助表示，自己正準備買房，但資金卡在「虧損中的股票」與「可能續漲的黃金」之間，不知道該先賣哪個來準備頭期款，引發熱烈討論。 原PO表示，先前投入股票不幸套牢，如今帳面仍是虧損狀態，一旦賣出就是實質認賠；但手上的黃金則仍有獲利空間，未來甚至可能繼續上漲。面對買房時程逼近，他陷入兩難，不禁發文詢問「到底是該停損股票？還是賣掉黃金比較好？」

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

