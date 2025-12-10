證交所攜國內投信業者赴日交流 推更多跨國商品掛牌

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將台灣打造為亞洲資產管理中心的政策，林修銘董事長偕同6家台灣投信公司（群益、國泰、中信、台新、統一、元大）赴日與東京證券交易所及多家資產管理機構交流，強化台日市場合作。

今年9月台日首次啟動跨境ETF商品合作，已展現亮眼成效。於台灣掛牌的野村日本東證ETF（009812）自上市以來規模及受益單位數快速攀升，截至11月底規模成長89％，顯示國內散戶投資人對日本市場投資熱度持續提升；另一方面，日本市場對台灣科技主題亦反應熱烈，赴日掛牌之野村臺灣新科技50 ETF（東證代碼：00412A）與國泰台灣科技龍頭ETF（東證代碼：00413A）規模同步大幅成長，分別增加410％及522％，凸顯台日雙方投資人對彼此市場展現高度興趣。

藉由促成台灣投信業者及日本資產管理業者之交流，使雙方更深入瞭解彼此產品特色、投資人結構、熱門商品趨勢及跨境ETF發行面與交易面的相關議題，並就未來合作方向交換意見，為後續擴大合作奠定良好基礎。本次亦於東京舉辦記者會，證交所董事長林修銘表示，台日市場在產業布局與市場特性上具備高度關聯性，跨境合作不僅能豐富兩地資本市場商品，也能為投資人提供更具策略價值的投資選擇。

亞資中心推動辦公室執行長胡則華則說明，亞洲資產管理中心目的與預期效益；元大投信董事長劉宗聖綜觀說明台灣ETF發展，並由已有發行經驗的國泰投信分享跨境ETF發行經驗，期望借重雙方市場優勢，為投資人帶來更完善且多元的投資選擇。

展望未來，證交所將持續推動更多跨境合作，深化與國際主要市場的連結，透過擴大商品多樣性、強化市場制度配套及與海外機構定期交流，打造更具吸引力的投資環境，使台灣在邁向亞洲資產管理中心的目標上持續展現實質成果。

台灣ETF市場六大亮點

一、亞洲第3大ETF市場

• 2025年11月台灣整體ETF市場AUM約2,356億美元（彭博資料），僅次於中國、日本

• 市場產品線完整，包含國內外股票型、債券型、槓桿反向型、商品型、REITS、主動式ETF、多資產（股債平衡）ETF等

二、市場規模快速擴大，滲透率創新高

• 2025年10月AUM達2,370億美元，ETF占總基金AUM比重逾66%

• 2025年10月ETF受益人數達1,580萬（未歸戶），超越股票開戶數1,366萬，滲透率達115.7%

• 2024年底台灣ETF市場AUM約為1,955億美元，至2025年11月底AUM成長超過20%

三、台股ETF是主要成長來源

• 75%ETF受益人集中在台股ETF（2025年10月）

• 台股ETF AUM 2025年已達1,144億美元，今年增加261億美元（2025年10月）

• 台股ETF AUM占比超過50%（2025年11月）

• 散戶投資人積極參與，台灣整體ETF成交值占比超過5成

四、台灣ETF 2.0：政策驅動與生態系完整

• 金管會推動打造「亞洲資產管理中心」：2024年底開放主動式ETF、多資產ETF

• 具備完整生態系：指數公司編製指數、投信公司發行ETF、證券商擔任經紀角色與流動量提供者

• 2025年11月台灣ETF市場有23家投信業者，共有5家外資投信（安聯、保德信、貝萊德、摩根及聯博）於2025年新加入台灣ETF市場

五、國際鏈結強

• 與多家國際指數公司（FTSE、Bloomberg、ICE、MSCI、S&P等）合作，AUM合計達2,300億美元（2025年9月19日）

• 與日本於2025年完成台日互掛ETF合作（2025年9月）

六、投資人教育、定期定額推廣具成效

• 大型論壇及推廣活動密集，有助提升散戶參與度

• 定期定額交易帳戶2025年10月達216.9萬，投資人市場黏著度上升