虎門科技營收／今年前十一月勝去年全年 明年營運樂觀看

虎門科技（6791）10日公告11月營收5,693萬元，創下歷史同期新高，較去年同期成長13.2％；累計今年前十一月營收7.05億元、年增18.5％。虎門科技指出，營收主要受惠於多元布局效益顯現，CAE、CPC穩定成長之外，工業4.0貢獻提高，並推動今年前十一月營收超越去年全年。

因應產業升級需求，虎門布局工業4.0解決方案滿足企業各方面智慧化轉型，今年進入高速成長初期，接案量及金額倍增，已陸續於今年下半年驗收認列營收，目前仍有多項在手訂單執行中，將於明年上半年貢獻營收，公司看好明年接單持續成長。

虎門表示，AI應用將是公司在工業4.0業務上的競爭利基，虎門已透過機器學習與AI應用，協助客戶在日常運營中自動化重複性任務，將人力資源集中於更高價值。公司也將配合客戶需求提供更多AI應用，為此已著手建立AI應用團隊，並與AI平台合作，快速擴大工業4.0服務產業，創造公司更大商機。

CAE、CPC業務持續引進新產品，滿足客戶多元化需求也與工業4.0業務搭配服務，多項新產品線經過一段時間推廣已逐一發酵，公司樂觀期待明年營運成長。