快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

大同營收／11月年月雙增 創8年同期新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎攝影
大同公司。記者籃珮禎攝影

大同公司（2371）10日公告11月營收48.4億元，月增31.2%，年增19.5%，創8年同期新高。公司說明，營收年月雙增主要受惠於電子代工事業海外市場開拓有成，與國際品牌及同業合作發揮綜效，迷你電腦新產品訂單表現持續亮眼。

同時，集團重要子公司於各自專業領域穩健成長，繳出好成績。大同累計前11月營收455.7億元，年增5.5%。

大同指出，其核心電力事業群表現穩健，受惠於客戶交貨排程，整體事業群營收月增近48%，其中又以重電事業11月營收月增超過100%，表現最佳。

此外，智慧電表事業日本第二世代及馬來西亞電表持續出貨，內外銷貨齊挹注，11月單月營收月增逾70%，年增逾40%。而馬達事業則因年底電信公司及北美石化業、礦業交貨需求，11月營收同樣表現亮眼，月增達30%。

大同表示，整體而言，公司將持續著重優化產品結構、專注拓展海外市場，並充分利用集團合縱連橫優勢，將資產與電力設備及AI資通訊，軟硬體資源整合，發揮最大綜效，而電力事業群在美國、日本及東南亞等區域布局，也已掌握多項合作契機，將積極開發與當地企業、經銷商、機關的長期合作。

營收 大同

延伸閱讀

兩大龍頭產險富邦產、國泰產 合計今年前11月獲利近百億

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

十金控前11月賺2,674億 年減4.1% 有七家較去年同期成長

出口大爆發 前11月輸美占比逾三成

相關新聞

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

年底將至，台股近期在高檔震盪，許多漲多的個股開始修正。投資人最關心的問題莫過於：「年底前還能繼續攻高嗎？」、「獲利的股票該落袋為安，還是抱股過年？」 優分析在本集《股民想知道》邀請到縱橫股海 40 年的「股市宗師」杜金龍老師，帶著他的新書《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，深度解析台股後市、台積電操作心法，以及年底至明年春節的必備持股名單。

台股上漲218點、收28,400點 台積電漲25元收1,505元

台股10日收盤上漲218.13點，收28,400.73點，成交量4,921.79億元；台積電（2330）收盤價1,505...

外資回補196億元！三大法人聯手買超267億元 台積電除息前領台股創高

台股10日受惠台積電（2330）於除息前甩尾站上1,505元拉抬，大盤指數開高收高218.13點、報28,400.73點...

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

台積電（2330）預計11日除息，每股配發5元現金股利，10日股價收復1,500元關卡，最後一盤爆4,254張買單，推升...

黃金續漲、股票套牢…買房湊頭期款該動哪？網一面倒給答案

在房價節節攀升、投資選擇眾多的時代，如何在買房與投資之間取得平衡，成為許多民眾的現實難題。一名網友近日在臉書社群求助表示，自己正準備買房，但資金卡在「虧損中的股票」與「可能續漲的黃金」之間，不知道該先賣哪個來準備頭期款，引發熱烈討論。 原PO表示，先前投入股票不幸套牢，如今帳面仍是虧損狀態，一旦賣出就是實質認賠；但手上的黃金則仍有獲利空間，未來甚至可能繼續上漲。面對買房時程逼近，他陷入兩難，不禁發文詢問「到底是該停損股票？還是賣掉黃金比較好？」

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

在股市行情震盪、房價節節攀升的這些年，許多人都在投資與生活之間試著抓穩平衡。近日一名網友在DCARD分享自己的「懺悔故事」，原本與女友計畫兩、三年內買房，存下超過200萬頭期款，卻因為股市大好而起了貪念，最終讓夢想差點全毀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。