大同營收／11月年月雙增 創8年同期新高
大同公司（2371）10日公告11月營收48.4億元，月增31.2%，年增19.5%，創8年同期新高。公司說明，營收年月雙增主要受惠於電子代工事業海外市場開拓有成，與國際品牌及同業合作發揮綜效，迷你電腦新產品訂單表現持續亮眼。
同時，集團重要子公司於各自專業領域穩健成長，繳出好成績。大同累計前11月營收455.7億元，年增5.5%。
大同指出，其核心電力事業群表現穩健，受惠於客戶交貨排程，整體事業群營收月增近48%，其中又以重電事業11月營收月增超過100%，表現最佳。
此外，智慧電表事業日本第二世代及馬來西亞電表持續出貨，內外銷貨齊挹注，11月單月營收月增逾70%，年增逾40%。而馬達事業則因年底電信公司及北美石化業、礦業交貨需求，11月營收同樣表現亮眼，月增達30%。
大同表示，整體而言，公司將持續著重優化產品結構、專注拓展海外市場，並充分利用集團合縱連橫優勢，將資產與電力設備及AI資通訊，軟硬體資源整合，發揮最大綜效，而電力事業群在美國、日本及東南亞等區域布局，也已掌握多項合作契機，將積極開發與當地企業、經銷商、機關的長期合作。
