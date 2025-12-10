印度股市基本面佳 法人建議逢低布局

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
全球市場示意圖。圖／AI生成

根據彭博資訊統計，截至12月9日止，今年印度股市漲幅僅10%，其中MSCI印度指數相較於整體新興市場指數，自去年9月以來更大幅落後35%，創下過去30年以來罕見的折價表現，滙豐投信表示，印度股市浮現「落後補漲」的投資契機。

滙豐投信指出，印度本身除了擁有龐大的國內經濟規模、基礎建設快速發展、供應鏈多元化推動的製造業和資本支出熱潮外，其有利的人口結構和不斷提高的人均收入，皆使得印度中長期的結構性成長前景極為樂觀。現階段或可考慮逢低進場或以定期定額方式納入資產布局，搶占未來「黃金十年」的關鍵布局時機。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯表示，相較於美股或整體新興股市，印度股市當前是高貴不貴。除了企業獲利成長仍維持在雙位數成長，股市結構有超過七成權重來自金融、製造、消費等內需板塊，這些板塊的成長動能來自本國市場，不依賴出口或外需，因此目前股價反應持續成長中的「合理溢價」。

至於稍早美國總統川普大幅上調H-1B簽證費用，恐衝擊依賴該項目的印度科技業。滙豐投信認為，這也是讓印度政府受益的「人才內留效應」的開端，並預期未來將有更多的印度工程師選擇留在本地創業或加入本土科技公司。加上印度政府推動「Digital India」與生成式AI發展，反而有利於印度的科技生態系更加自給自足、內需化。

隨印度內資已維持連續26個月維持淨買入印度股市，國內數百萬家庭透過定期定額系統性計畫投入的資金規模每月突破30億美元，龐大的資金規模成為印度股市的關鍵支柱。10年前印度股市市值僅1.5兆美元，全球排名第10位；如今，印度股市市值已躍升至4.5兆美元，躋身全球第5名。過去10年間，印度成功打造了多項基礎建設項目，包含機場數量翻倍、港口數量大幅成長等，國家基建仍是驅動印度中期成長的關鍵動能，且印度資本支出占GDP比重已成長至近年新高。

展望來年，顏誌緯指出，印度年度預算的重點從投資支出轉向支持消費，表示中期經濟成長將得到持續支撐。若再考慮到未來兩年印度獲利將保持15%至20%的中高水準成長下，目前股市估值係屬合理。因此從資產配置的角度來看，印度不僅是有效分散風險的市場標的，更具備捕捉「印度黃金十年」結構性成長的投資價值。

印度 新興市場指數 科技業 資本支出 布局

